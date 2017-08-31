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РИА Наука
РИА Наука

Жизнь на воде: лучшие проекты плавучих городов на случай всемирного потопа

16:0731.08.2017
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© Seasteading InstituteПроект гидрополисаПроект гидрополиса
© Seasteading Institute

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Валерий Спиридонов.

Парниковый эффект и таянье ледников уже давно не миф и даже не ближайшее будущее, а самая настоящая реальность. Уровень мирового океана поднимается быстро, что влечет за собой постепенный уход прибрежных территорий под воду. Если в начале 90-х годов прошлого века годовой прирост составлял всего 2,2 мм, то в конце 2014 года этот показатель дошел до 3,3 мм. Хуже всего то, что он продолжает расти. Человечество, так или иначе, вынуждено задумываться. Одним из наиболее интересных решений стали плавучие города.

Проект подводной гостиницы
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Жизнь в океане: будни акванавтов в подводных домах
Эта тема кажется фантастикой, но во многих европейских государствах уже давно успешно используются плавучие дома, которые в буквальном смысле балансируют на воде. Так почему бы не спроектировать целый мегаполис?

Семь гениальных проектов гидрополисов, ожидающих реализации

Пока строительство плавучих городов находится на стадии разработки из-за внушительной стоимости. По предварительным подсчетам цена одной стандартной квартиры в мегаполисе на воде будет стартовать от 800 тысяч долларов. На данный момент инвесторы сомневаются в окупаемости предприятия, ведь подобное удовольствие могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Однако некоторые проекты настолько хороши, что с ними стоит познакомиться поближе уже сейчас.

© AT Design OfficeFloating City
© AT Design Office
Floating City

Floating City. Изюминка этого пока еще виртуального города заключается в том, что большая его часть находится под водой, а не над ней. План строительства ряда прибрежных городов в водах Южно-Китайского моря заказала крупная строительная фирма СССС из Китая. По задумке город будет состоять из шестигранных модулей, которые будут связаны между собой и с сушей с помощью специальных автомобильных туннелей. Floating City предназначен для жизни и работы, он призван создать дополнительное жилое пространство в густонаселенном государстве.

© Александр Йоксимович и Елена НиколичNoah’s Ark
© Александр Йоксимович и Елена Николич
Noah’s Ark

Noah’s Ark. Живописный плавучий город с символическим названием "Ноев Ковчег" принадлежит дизайнерам из Сербии. Проект был создан специально для архитектурного конкурса в американском издании eVolo. По мнению создателей, такие города могут стать настоящим спасением для людей, столкнувшихся со стихийными бедствиями. С ролью балласта превосходно справляются габаритные подводные башни.  Жилые зоны, как и в китайском варианте, находятся под водой. Что же касается надводных территорий, то они оформлены в виде ярусных колец, идеально подходящих для сельского хозяйства, а именно выращивания различных культур.

© X-TUX SEA TY
© X-TU
X SEA TY

X SEA TY. Французские архитекторы создали необычный "Город Фотосинтеза". Особенность проекта — полная безопасность для окружающей среды. Секрет в использовании инновационной технологии, работающей на основе биохимии водорослей. Специальные элементы вмонтированы в фасады домов для преобразования углерода в кислород. Такой роскошный мегаполис с высотными небоскребами идеально подходит для расположения на побережье рядом с городами-миллионниками Азии и США.

© Margaux Leycuras, Marion Ottmann and Anne-Hina MalletteSilt Lake City
© Margaux Leycuras, Marion Ottmann and Anne-Hina Mallette
Silt Lake City

Silt Lake City. Проект "Города илистого озера" был разработан студентами из Франции специально для Асуанского водохранилища и прилегающих земель в Египте, которые серьезно пострадали в результате создания искусственного водоема. Предложенная система позволяет рекультивировать илистые земли. Мегаполис состоит из модульных компонентов, с комфортом устанавливаемых рядом с плотинами. Он может менять положение в зависимости от изменения уровня воды в водохранилище.

© Shimizu CorporationЭкоутопия
© Shimizu Corporation
Экоутопия

Экоутопия. Японские специалисты из Shimizu Corporation спланировали полностью автономный плавучий остров, на котором достаточно места для проживания одного миллиона человек. Он располагает достаточными энергетическими ресурсами, продуктами питания и мощной защитой от стихийных бедствий. Небоскребы здесь нужны не только для квартир и офисов, но также вмещают сельскохозяйственные угодья.

© Vincent Callebaut ArchitectsLillyPad
© Vincent Callebaut Architects
LillyPad

LillyPad. Еще одна французская студия Vincent Callebaut Architects отличилась своим футуристическим проектом. Дизайнеры и архитекторы придумали, как с его помощью восстановить населенные пункты, которые в будущем опустятся на дно океанов и морей. Конструкция плавучего острова по внешнему виду напоминает цветок лилии. В одном таком городке достаточно места для 50 тысяч человек. Сегменты можно объединять между собой, соединять с сушей или пускать в свободное плаванье по мировому океану.

© Tangram 3DSHarvest City
© Tangram 3DS
Harvest City

Harvest City. Когда в 2010-2013 году города Гаити были разрушены серией мощных землетрясений, талантливый архитектор из Великобритании по имени Кевин Шопфер придумал сеть островков на воде. Больше 60% процентов земель на них можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур, а оставшиеся территории подойдут для строительства предприятий легкой промышленности. С такими островами-помощниками, населению Гаити тайфуны и ураганы были бы не страшны.

Ионосферный лифт
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Где проходят границы распространения живых организмов на Земле?

Тема морских мегаполисов особенно интересует Институт морских поселений в Сан-Франциско, США и нидерландскую компанию DeltaSync. Вместе они объявили специальный конкурс по проектированию плавающих городов. Их главное назначение — борьба с перенаселенностью и климатическими изменениям на суше.

Несмотря на всю прогрессивность идеи плавучих островов, многие люди настроены негативно. Строительство мощных сверхсовременных городов неизбежно потребует колоссальных финансовых затрат. Следовательно, богатые бизнесмены будут строить экологичные города для миллиардеров, а простые люди рискуют остаться со своими проблемами.

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