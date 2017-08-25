США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Награда за работу на "Восточном": первое авто и поездка на Байконур

18:1025.08.2017
(обновлено: 18:38 25.08.2017)
01360
© РИА Новости / Елена ТимошенкоНаукоград Циолковский. Архивное фотоНаукоград Циолковский. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Тимошенко

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 25 авг — РИА Новости, Елена Тимошенко. Летняя Всероссийская студенческая стройка "Космодром Восточный 2017" завершилась в пятницу, 29 студенческих отрядов из 19 регионов России два месяца боролись за почетное знамя, в результате трое лучших увидят пуск "Союза" с Байконура, еще трое посетят церемонию закрытия Международного военно-технического форума "Армия 2017".

Стартовый комплекс на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
НПО Лавочкина подготовит космодром Восточный к запускам лунных станций

Как на "Восточном" зарабатывают на первый автомобиль, сколько домов построили в наукограде Циолковский и чем уникален детский сад рядом с космодромом, узнала корреспондент РИА Новости.

Перевыполнить норму и купить автомобиль

Михаил Рослик из города Шимановск Приамурья — один из трех счастливчиков, которые 12 октября увидят пуск "Союза" с космодрома Байконур. Такое приглашение — награда за отличный труд на Восточном.

"Я до сих пор не понимаю, что происходит, хотя вот уже приглашение в руках. Хочется увидеть Байконур, говорят, он в два раза больше Восточного", — поделился эмоциями 19-летний студент Амурского строительного колледжа.

На студенческих стройках Михаил с 2011 года, начинал в Сочи на ледовом дворце "Айсберг", был в Екатеринбурге, с 2015 года на космодроме. Студентов для строительства Восточного привлекают с 2012 года, в 2014 стройка стала всероссийской, тогда сюда впервые приехали более 500 человек из более чем 10 регионов страны.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время рабочей поездки на космодром Восточный. 16 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На космодром Восточный поступило технологическое оборудование для "Ангары"

"У меня строительная специальность и на Восточном я в третий раз, в том числе за это время я становился лучшим комиссаром отряда, однажды сорвал спину и тогда работал с исполнительной документацией. Этим летом мой отряд работал на стартовом комплексе космодрома: очищали, красили, штукатурили, заливали бетон, производили монтажные работы тех зданий, которые после первого пуска с Восточного немного поколебало, что-то возводили по новым, более устойчивым технологиям", — описал свой фронт работ Михаил.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоМихаил Рослик награжден поездкой на "Байконур"
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Михаил Рослик награжден поездкой на "Байконур"

Об успехах говорит скромно, о финансовом вознаграждении особо не распространяется. Объясняет только, что за выполнение нормы за месяц работы на космодроме студенты зарабатывают 25 тысяч рублей, но норму все стараются перевыполнить. Сам Михаил, к примеру, с "космических" заработков купил автомобиль.

"Для меня еще и патриотическая составляющая очень важна, ведь это такой объект! Меня родители поздравляли перед первой поездкой на Восточный, что удастся побывать, поработать здесь. Если бы я не пошел получать строительную специальность, стал бы военным", — добавил студент.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный

Здесь борются за знамя

На студенческую стройку все едут с разными целями. И конечная награда — приглашение на Байконур или "Армию- 2017" — играют далеко не главную роль, также как и финансовая составляющая.

Диоп Шейх Тижан — из Воронежского горного опорного технического университета. Парню 20 лет, родился, живет и учится в Воронеже, родители сейчас в Сочи, отец студента родом с северо-запада Африки. Прошлое лето Шейх Тижан провел в стройотряде на Плесецке.

"У нас в отряде реставраторы, архитекторы. Летние стройки, когда собираются студенты со всей страны, мы называем "целиной", а на бойцовке (спецодежде) носим "кирпичи", значки тех строек, где ты уже был. Мы ведь едем за эмоциями, это еще и проверка себя — прожить два месяца в палатке, где 16 человек. В вузе тебе дают один нивелир на 20 человек и за два часа его надо освоить, а здесь реальные задания, ответственность", — рассказал Диоп Шейх Тижан.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный. 16 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Рогозин рассказал, когда состоится третий запуск с космодрома Восточный

Его отряд "Легион" этим летом облагораживал территорию детского сада в наукограде Циолковский рядом с космодромом, собирал малые архитектурные формы — бесконечные машинки, горки и другие привычные элементы детских площадок.

Все бойцы "Легиона" чуть ли не хором подтверждают – те, кто возвращается на Восточный из года в год, возвращаются именно за эмоциями "бойцовского братства".

"Здесь идет борьба за знамя! Каждый хочет стать лучшим. Мы на этой летней стройке заняли второе место в общем зачете", — хвалятся ребята.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоНаукоград Циолковский
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Наукоград Циолковский

На "бойцовке" Даниила Сычева из Красноярского края пока только один кирпич-значок, Восточный — первая стройка для студента Кубанского государственного аграрного университета.

"По специальности я строитель уникальных зданий и сооружений, закончил второй курс, конечно, очень понравилась экскурсия на стартовый и технический комплекс Восточного, хочется строить именно такие объекты. Пока я работал в Циолковском, я никогда раньше не сталкивался со стяжкой бетона, а здесь меня научили. Мы здесь и заливали полы, и шпаклевали и штукатурили", — объяснил Даниил. Кстати, раньше на Дальнем Востоке студент из Краснодарского края не был и сначала долго привыкал к климату.

Космодром Восточный в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Ближайшие два пуска с Восточного пройдут в ноябре и декабре

Впервые Дальний Восток увидела и Полина Урусова из Новосибирска. "Я в восторге! Это моя первая целина!"- рассказала о впечатлениях студентка-медик.

Всего с конца июня на Восточном трудились 400 студентов, 300 на объектах ФГУП "ГВСУ по специальным объектам". Остальные, впервые привлеченные в этом году на стройку Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), — на стартовом и техническом комплексе космодрома.

Улица строителей и микрорайон Звездный

"Мы с вами стоим сейчас на улице Строителей, название как в фильме "Ирония судьбы…", у нас здесь детский сад", — начинает экскурсию руководитель проекта ГВСУ по спецпроектам Андрей Пономарев. Он курирует Циолковский и вполне мог бы ходить по стройке с закрытыми глазами.

Монтаж космического ракетного комплекса Ангара на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На Восточном будут развивать комплекс для ракет сверхтяжелого класса

Кстати, в Циолковском с системой "умный город" это не сложно представить. Более десятка видеокамер по периметру детского сада на 230 детей отвечают за безопасность, техника позволит разглядеть охране не только лицо ребенка, но и эмоции. Здесь, в том числе и руками студотрядовцев, уже все готово к работе.

© РИА Новости / Елена ТимошенкоДетский сад в наукограде Циолковский
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Детский сад в наукограде Циолковский

В музыкальном зале ждет своего часа фортепиано, в физкультурном — специальные маленькие велосипеды и миниатюрные беговые дорожки. Детский сад должен заработать в октябре, возможно, детские голоса зазвучат здесь уже в сентябре.

Отдельное внимание уделили малоподвижным группам населения. Для этого приспособили санузлы и даже кнопки в лифте — рядом с обычными цифрами на кнопках шрифт Брайля.

"В Циолковском будут проживать 12 тысяч человек, сейчас возводится первая очередь — это 14 жилых домов, из которых шесть сданы в эксплуатацию, детский сад и административное здание уже готовы", — рассказал Пономарев.

Следующий пункт экскурсии — дом на 125 квартир, его готовность сейчас 80%. Четырехподъездный дом по проекту разной этажности — шести и девяти.

Генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время панельной сессии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Космодром Восточный будут совместно использовать Минобороны и Роскосмос

Сейчас в здании разноголосица рабочих. Квартиры для сотрудников Восточного сдают с отделкой, на полу ламинат или линолеум, стены оклеивают обычными и виниловыми обоями, в санузлах кафельная плитка.

Следит за всем Анастасия Писарева — начальник участка отделочных работ. "Я начинала на Восточном с реконструкции казарм старых под общежития, затем перешла на стартовые сооружения космодрома, сейчас перешла работать на Циолковский, отвечаю за производство и организацию труда", — перечислила Писарева.

Она, как и все герои Восточного, скромная. Весной 2016 года, после первого пуска с космодрома, женщина была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена