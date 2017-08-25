Награда за работу на "Восточном": первое авто и поездка на Байконур

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 25 авг — РИА Новости, Елена Тимошенко. Летняя Всероссийская студенческая стройка "Космодром Восточный 2017" завершилась в пятницу, 29 студенческих отрядов из 19 регионов России два месяца боролись за почетное знамя, в результате трое лучших увидят пуск "Союза" с Байконура, еще трое посетят церемонию закрытия Международного военно-технического форума "Армия 2017".

Как на "Восточном" зарабатывают на первый автомобиль, сколько домов построили в наукограде Циолковский и чем уникален детский сад рядом с космодромом, узнала корреспондент РИА Новости.

Перевыполнить норму и купить автомобиль



Михаил Рослик из города Шимановск Приамурья — один из трех счастливчиков, которые 12 октября увидят пуск "Союза" с космодрома Байконур. Такое приглашение — награда за отличный труд на Восточном.

"Я до сих пор не понимаю, что происходит, хотя вот уже приглашение в руках. Хочется увидеть Байконур, говорят, он в два раза больше Восточного", — поделился эмоциями 19-летний студент Амурского строительного колледжа.

На студенческих стройках Михаил с 2011 года, начинал в Сочи на ледовом дворце "Айсберг", был в Екатеринбурге, с 2015 года на космодроме. Студентов для строительства Восточного привлекают с 2012 года, в 2014 стройка стала всероссийской, тогда сюда впервые приехали более 500 человек из более чем 10 регионов страны.

"У меня строительная специальность и на Восточном я в третий раз, в том числе за это время я становился лучшим комиссаром отряда, однажды сорвал спину и тогда работал с исполнительной документацией. Этим летом мой отряд работал на стартовом комплексе космодрома: очищали, красили, штукатурили, заливали бетон, производили монтажные работы тех зданий, которые после первого пуска с Восточного немного поколебало, что-то возводили по новым, более устойчивым технологиям", — описал свой фронт работ Михаил.

Об успехах говорит скромно, о финансовом вознаграждении особо не распространяется. Объясняет только, что за выполнение нормы за месяц работы на космодроме студенты зарабатывают 25 тысяч рублей, но норму все стараются перевыполнить. Сам Михаил, к примеру, с "космических" заработков купил автомобиль.

"Для меня еще и патриотическая составляющая очень важна, ведь это такой объект! Меня родители поздравляли перед первой поездкой на Восточный, что удастся побывать, поработать здесь. Если бы я не пошел получать строительную специальность, стал бы военным", — добавил студент.

Здесь борются за знамя



На студенческую стройку все едут с разными целями. И конечная награда — приглашение на Байконур или "Армию- 2017" — играют далеко не главную роль, также как и финансовая составляющая.

Диоп Шейх Тижан — из Воронежского горного опорного технического университета. Парню 20 лет, родился, живет и учится в Воронеже, родители сейчас в Сочи, отец студента родом с северо-запада Африки. Прошлое лето Шейх Тижан провел в стройотряде на Плесецке.

"У нас в отряде реставраторы, архитекторы. Летние стройки, когда собираются студенты со всей страны, мы называем "целиной", а на бойцовке (спецодежде) носим "кирпичи", значки тех строек, где ты уже был. Мы ведь едем за эмоциями, это еще и проверка себя — прожить два месяца в палатке, где 16 человек. В вузе тебе дают один нивелир на 20 человек и за два часа его надо освоить, а здесь реальные задания, ответственность", — рассказал Диоп Шейх Тижан.

Его отряд "Легион" этим летом облагораживал территорию детского сада в наукограде Циолковский рядом с космодромом, собирал малые архитектурные формы — бесконечные машинки, горки и другие привычные элементы детских площадок.

Все бойцы "Легиона" чуть ли не хором подтверждают – те, кто возвращается на Восточный из года в год, возвращаются именно за эмоциями "бойцовского братства".

"Здесь идет борьба за знамя! Каждый хочет стать лучшим. Мы на этой летней стройке заняли второе место в общем зачете", — хвалятся ребята.

На "бойцовке" Даниила Сычева из Красноярского края пока только один кирпич-значок, Восточный — первая стройка для студента Кубанского государственного аграрного университета.

"По специальности я строитель уникальных зданий и сооружений, закончил второй курс, конечно, очень понравилась экскурсия на стартовый и технический комплекс Восточного, хочется строить именно такие объекты. Пока я работал в Циолковском, я никогда раньше не сталкивался со стяжкой бетона, а здесь меня научили. Мы здесь и заливали полы, и шпаклевали и штукатурили", — объяснил Даниил. Кстати, раньше на Дальнем Востоке студент из Краснодарского края не был и сначала долго привыкал к климату.

Впервые Дальний Восток увидела и Полина Урусова из Новосибирска. "Я в восторге! Это моя первая целина!"- рассказала о впечатлениях студентка-медик.

Всего с конца июня на Восточном трудились 400 студентов, 300 на объектах ФГУП "ГВСУ по специальным объектам". Остальные, впервые привлеченные в этом году на стройку Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), — на стартовом и техническом комплексе космодрома.

Улица строителей и микрорайон Звездный



"Мы с вами стоим сейчас на улице Строителей, название как в фильме "Ирония судьбы…", у нас здесь детский сад", — начинает экскурсию руководитель проекта ГВСУ по спецпроектам Андрей Пономарев. Он курирует Циолковский и вполне мог бы ходить по стройке с закрытыми глазами.

Кстати, в Циолковском с системой "умный город" это не сложно представить. Более десятка видеокамер по периметру детского сада на 230 детей отвечают за безопасность, техника позволит разглядеть охране не только лицо ребенка, но и эмоции. Здесь, в том числе и руками студотрядовцев, уже все готово к работе.

В музыкальном зале ждет своего часа фортепиано, в физкультурном — специальные маленькие велосипеды и миниатюрные беговые дорожки. Детский сад должен заработать в октябре, возможно, детские голоса зазвучат здесь уже в сентябре.

Отдельное внимание уделили малоподвижным группам населения. Для этого приспособили санузлы и даже кнопки в лифте — рядом с обычными цифрами на кнопках шрифт Брайля.

"В Циолковском будут проживать 12 тысяч человек, сейчас возводится первая очередь — это 14 жилых домов, из которых шесть сданы в эксплуатацию, детский сад и административное здание уже готовы", — рассказал Пономарев.

Следующий пункт экскурсии — дом на 125 квартир, его готовность сейчас 80%. Четырехподъездный дом по проекту разной этажности — шести и девяти.

Сейчас в здании разноголосица рабочих. Квартиры для сотрудников Восточного сдают с отделкой, на полу ламинат или линолеум, стены оклеивают обычными и виниловыми обоями, в санузлах кафельная плитка.

Следит за всем Анастасия Писарева — начальник участка отделочных работ. "Я начинала на Восточном с реконструкции казарм старых под общежития, затем перешла на стартовые сооружения космодрома, сейчас перешла работать на Циолковский, отвечаю за производство и организацию труда", — перечислила Писарева.

Она, как и все герои Восточного, скромная. Весной 2016 года, после первого пуска с космодрома, женщина была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.