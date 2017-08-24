Американская ракета Falcon 9 стартовала с тайваньским спутником Formosat 5

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Вандерберг в Калифорнии с тайваньским спутником зондирования Земли Formosat 5, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты был дан в расчетные 14.51 по времени Восточного побережья США (20.51 мск). Ракета выводит на орбиту спутник для Национальной космической организации китайского Тайваня (NSPO).

Спутник, предназначенный для наблюдений за Землей в научных целях, впервые полностью самостоятельно создан NSPO, сообщила SpaceX накануне старта.

Вскоре после пуска первая ступень Falcon 9 совершит приземление на плавучую баржу в Тихом океане.