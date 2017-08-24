Операцию по коррекции орбиты МКС перенесли на 27 августа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Операция по коррекции высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС) перенесена с 25 на 27 августа в связи с уточнением более оптимальных баллистических условий для подготовки к посадке корабля "Союз МС-04", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с программой полета МКС коррекция орбиты была предварительно намечена на 25 августа 2017 года. Вместе с тем, в связи с уточнением более оптимальных баллистических условий для выполнения маневра сейчас выбрана дата 27 августа. Как и ранее, для маневра будут использоваться двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-06", запуск которых планируется в 7.55 мск", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что двигатели отработают 177 секунд, после чего средняя высота полета станции увеличится примерно на 0,6 километра и составит 404,2 километра.

Ранее представитель ЦУП сообщал, что цель проведения коррекции — формирование баллистических условий для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" с экипажем в составе Федора Юрчихина (Роскосмос), астронавтов НАСА Джека Фишера и Пегги Уитсон.