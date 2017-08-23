Комплекс для "Союзов-5" на Байконуре модернизируют за счет Казахстана

КУБИНКА, (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Модернизация стартового комплекса "Зенит" на Байконуре под запуски новой ракеты-носителя "Союз-5" будет проведена по заказу Казахстана российским Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), сообщила РИА Новости глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

В июне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и Казахстан согласовали программу по ускоренному созданию ракеты "Союз-5" и стартовой инфраструктуры для нее на Байконуре: РФ берет на себя повышенные обязательства по финансированию и созданию ракеты среднего класса, Казахстан – по модернизации стартового комплекса.

"Мы как раз и собираемся делать эту работу. Сроки у нас — 2021 год, в 2022-м — первый пуск. А кроме нас никто и не сможет: так уж сложилось, что ЦЭНКИ является со времен СССР эксклюзивным поставщиком такого рода услуг. Других компаний, которые умели бы разрабатывать наземную космическую инфраструктуру, просто нет", — констатировала Джураева.

По ее словам, казахстанская сторона после согласования проекта сможет заключить с ЦЭНКИ договор подряда на модернизацию наземной космической инфраструктуры стартового комплекса.

"У нас уже есть такой опыт: на космодроме Куру во Французской Гвиане мы создавали инфраструктуру для запуска российских ракет "Союз-СТ". Там были построены технический и стартовый комплекс, заправочная станция и многое другое. Мы участвуем в подготовке пусков, потому что кроме нас с нашим оборудованием никто работать не может", — заключила Джураева.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.