"Канопус-В-ИК" может в два раза быстрее пройти летные испытания

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Спутник мониторинга лесных пожаров "Канопус-В-ИК" может в два раза быстрее пройти летные испытания, сообщил журналистам гендиректор корпорации "ВНИИЭМ" Леонид Макриденко.

"Я думаю, мы наверное раньше закончим летные испытания. Нам положено три месяца на летные испытания, и три месяца на зачетные. Я думаю, что мы за три месяца постараемся провести и летные, и зачетные", — сказал Макриденко на форуме "Армия-2017".

Он отметил, что в рамках испытаний осталось провести калибровку инфракрасной камеры, основная задача которой — обнаружение очагов пожаров.

По словам Макриденко, "Канопус" будет способен обнаруживать пожары пятном 5 на 5 метров. Для того, чтобы подтвердить эти характеристики, "ВНИИЭМ" вместе с МЧС строят специальные полигоны, на которых будут устраивать искусственные пожары.

Он отметил, что сейчас ведется по 6-8 съемок в день. В основном снимались районы Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.