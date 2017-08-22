До конца года планируются пуски трех "Протонов" и двух "Рокотов"

КУБИНКА, (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Пуски трех ракет "Протон" планируется совершить до конца года с Байконура, двух носителей "Рокот" — с космодрома Плесецк, сообщил журналистам на форуме "Армия-2017" и.о гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"До конца года: на 9 сентября у нас запланирован пуск "Протона" со спутником связи Amazonas-5 и на 28 сентября — второго "Протона" с космическим аппаратом AsiaSat-9. Оба старта с Байконура", — сказал Варочко.

Он уточнил, что для предприятия очень важно осуществить пуски именно в эти даты. "Иначе потом наступают штрафные санкции по AsiaSat, поэтому в точку стояния нужно вывести космический аппарат именно не позже 28 сентября", — сказал Варочко.

Кроме того, по его словам, в декабре с Байконура на "Протоне-М" планируется вывести на орбиту спутник в интересах Минобороны.

Также в этом году запланировано еще два пуска ракет "Рокот" с космодрома Плесецк. "Можно говорить о том, что на 9 октября намечен запуск "Рокота" со спутником Santinel 5B. Плотный график стартов получается. Еще до конца года планируется из Плесецка запуск второго "Рокота" с космическим аппаратом Santinel 3B", — заключил он.

По словам Варочко, это не последние ракеты семейства "Рокот", которые построит предприятие. "Это не крайние запуски. У нас готовы еще две машины для Минобороны. И крайнюю машину мы делаем, она будет готова в ноябре", — отметил он.