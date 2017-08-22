Адаптацию "Ангары" под Восточный завершат в 2018 году

КУБИНКА, (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по адаптации ракеты "Ангара" под космодром Восточный будут завершены в 2018 году, сообщил журналистам и.о генерального директора Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"У нас идет полномасштабная работа по теме "Амур" ("Ангара-5М") — она не прекращалась, и идет под жестким контролем. В рамках соблюдения сроков за нами смотрит спецпрокуратура. Каждый месяц 25-27 числа мы отчитываемся по выполнению графика. Это позитивно сказывается и на коллективе — все понимают, какая ответственность", — сказал он на форуме "Армия-2017".

По словам Варочко, ОКР "Амур" ("Ангара-5М") в настоящее время находятся на стадии выпуска конструкторской документации, которая должна быть сдана в конце 2018 года в Роскосмос.

"Это ракета с улучшенными характеристиками: увеличение тяги двигателей, системы управления. Планируем закончить адаптацию к концу 2018 года", — заключил Варочко.