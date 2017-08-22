Роскосмос планирует увеличить число пусков в 2017 году

Командующий Космическими войсками Александр Головко и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Игорь Комаров на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области

Командующий Космическими войсками Александр Головко и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Игорь Комаров на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. "Роскосмос" планирует осуществить в 2017 году 25 пусков, сообщил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2017 году Россия планирует осуществить 23 пуска. В 2016 году прошло 19 пусков.

"Тенденция на увеличение будет точно, мы видим по динамике, в этом году 11 (уже прошло) пусков, и до конца года общее число, я думаю, мы увеличим до 25", — сказал он на форуме "Армия-2017".

По словам Комарова, "ориентиры" по количеству пусков в 2018 году примерно такие же, а в 2019 году ожидается увеличение пусков за счет начала исполнения контрактов по запуску спутников группировки OneWeb с космодрома в Куру.