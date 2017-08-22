США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

От орегонцев до Трампа: жители США наблюдали "Великое солнечное затмение"

00:5222.08.2017
02740
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкФаза частичного лунного затмения. Архивное фотоФаза частичного лунного затмения. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Жители США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение", которое в понедельник стало главным событием для страны, в прямом смысле слова затмив собой многое другое.

Полоса полного затмения шириной 113 км протянулась от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.

Началось с Орегона

Солнечное затмение, наблюдаемое в заливе Депо, штат Орегон в США. 21 августа 2017
© REUTERS / Mike Blake
"Великое солнечное затмение" в США обвалило сайт НАСА
На сей раз в кромешную мглу погрузились отдельные районы 14 штатов. Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Там оно наблюдалось с 9.04 утра по местному времени (19.04 мск). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.

Спустя 11 минут "Великое затмение" в полном масштабе встретили в столице Орегона — городе Сейлем.

Затем во тьму погрузился небольшой городок Мадрас, куда при населении около семи тысяч человек приехали более 100 тысяч гостей для наблюдения за астрономическим явлением. Трансляцию оттуда, как и из многих других районов страны вели ведущие телеканалы, сайты, а также телеканал NASA TV.

NASA — в небе и в космосе

Начало солнечного затмения в США. 21 августа 2017
© REUTERS / Mike Blake
Сайт NASA рухнул из-за большого количества посетителей
Естественно, аэрокосмическое ведомство США не могло остаться в стороне от столь крупного события. Специально снаряженный им самолет G-III совершал полет вдоль Тихоокеанского побережья. На его борту находились многие специалисты ведомства, в том числе и.о. директора Роберт Лайтфут, который за полчаса до вхождения в район полного затмения выступил в прямом эфире NASA TV.

В частности, он выразил уверенность в том, что "нынешний день воодушевит исследователей новых поколений, это огромное поле для будущих проектов".

Солнечное затмение над заливом Депо Бэй, США. 21 августа 2017
© REUTERS / Mike Blake
Жители Южной Каролины последними в США увидели полное солнечное затмение
Отвечая на вопрос, чем данное затмение важно для NASA и США, глава ведомства отметил, что это дает сотрудникам NASA "возможность узнать еще больше", так как они "проводят физические и астрофизические исследования".

Уже после пика затмения на том же самом канале был устроен прямой эфир с американскими астронавтами на борту Международной космической станции. Они признались, что у них была отличная возможность видеть затмение. "Это было потрясающе. Я не ожидала, что будет так темно", — сказала Пегги Уитсон. С ней согласился Джек Фишер. "Я думал, что будет темно, но, похоже, недооценил происходящее", — сказал он.

Затмение в горных штатах

Солнечное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Эксперты: затмение может влиять на психику, но не несет вреда организму
После Орегона наступила очередь горных штатов США — Вайоминга и Айдахо. "О Боже, это невероятно!" — реагировали собравшиеся на возвышенности люди в парке Глендо (Glendo State Park) в Вайоминге.

Смотровая площадка, откуда вела трансляцию Washington Post, находилась рядом с вольером с десятком лошадей. Очевидцы рассказывали, что с началом затмения животные несколько были обеспокоены, начали сближаться друг с другом и двигаться по кругу.

Следующими полное затмение увидели жители Небраски, Канзаса и Айовы.

В Вашингтоне затмение было частичным

Солнечное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Солнечное затмение обойдется американским компаниям почти в $700 млн
В столице страны Вашингтоне затмение было частичным. На его пике в 14.42 (21.42 мск) луна скрыла солнце на 80%. С балкона Белого дома за этим наблюдал президент США Дональд Трамп в окружении в окружении первой леди, сына Байрона, дочери Иванки, а также некоторых членов его администрации.

Президент несколько раз взглянул на небо без защитных очков, но потом все-таки надел необходимую защиту и наблюдал за затмением.

В центре Вашингтона народ рассредоточился по всей Национальной аллее — самой большой открытой площадке в городе. Некоторые удобно расположились на принесенных из дома раскладных стульях или покрывалах по периметру аллеи. При 32-градусной жаре многие предпочли не стоять на солнце, а укрыться под тенью деревьев, лишь иногда выглядывая, чтобы посмотреть за развитием затмения.

Полное лунное затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители США увидят самое долгое солнечное затмение в истории
Сотни людей собрались и у музея авиации и космонавтики. С утра там раздавали бесплатные защитные очки, за которыми сразу же выстроились огромные очереди. На улице многие использовали даже двойную защиту — специальные плюс солнцезащитные очки.

В одну из крупнейших лабораторий NASA — Центр космических полетов Годдарда в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона, пришли сотни людей. Но там поначалу было облачно, солнце появлялось лишь время от времени, так что собравшиеся воодушевленно встречали каждый его "выход". В какой-то момент представитель NASA объявил, что специальные очки для наблюдения за затмением закончились, и опоздавшие приуныли. Однако уже через 10 минут дополнительная партия очков нашлась на складе, так что хватило всем. Воодушевление от этого было подкреплено еще и тем, что облаков наконец-то стало поменьше.

Солнечное затмение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
"Великое американское" затмение Солнца будет частично видно с Чукотки
Сотрудники NASA отвечали на вопросы собравшихся о том, как правильно смотреть на затмение и чего от него ожидать. Внутри центра шла трансляция телеканала NASA, на которой показывали продвижение затмения по американской территории с запада на восток, а снаружи зрители могли расположиться прямо на траве на большом лугу среди ракет-экспонатов и съесть принесенный с собой ланч в ожидании затмения.

Многие сотрудники и сами с удовольствием присоединялись к зрителям.

Солнечное затмение. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
Врачи рассказали о влиянии солнечного затмения на организм
"Мы не знаем, сколько народу сегодня, но в предыдущие дни у нас постоянно заканчивались очки", — сказала РИА Новости ученый-планетолог Джен Стерн.

Финал — в Южной Каролине

Последним штатом, который увидел полное затмение, стала Южная Каролина. Последней густонаселенной точкой на его пути стал город Чарлстон, где собрались тысячи людей.

В следующий раз солнечное затмение на территории США ожидается в 2024 году, тогда оно пройдет от штата Техас до Мэна.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена