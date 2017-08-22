От орегонцев до Трампа: жители США наблюдали "Великое солнечное затмение"

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Жители США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение", которое в понедельник стало главным событием для страны, в прямом смысле слова затмив собой многое другое.
Полоса полного затмения шириной 113 км протянулась от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.
Началось с Орегона
Спустя 11 минут "Великое затмение" в полном масштабе встретили в столице Орегона — городе Сейлем.
Затем во тьму погрузился небольшой городок Мадрас, куда при населении около семи тысяч человек приехали более 100 тысяч гостей для наблюдения за астрономическим явлением. Трансляцию оттуда, как и из многих других районов страны вели ведущие телеканалы, сайты, а также телеканал NASA TV.
NASA — в небе и в космосе
В частности, он выразил уверенность в том, что "нынешний день воодушевит исследователей новых поколений, это огромное поле для будущих проектов".
Уже после пика затмения на том же самом канале был устроен прямой эфир с американскими астронавтами на борту Международной космической станции. Они признались, что у них была отличная возможность видеть затмение. "Это было потрясающе. Я не ожидала, что будет так темно", — сказала Пегги Уитсон. С ней согласился Джек Фишер. "Я думал, что будет темно, но, похоже, недооценил происходящее", — сказал он.
Затмение в горных штатах
Смотровая площадка, откуда вела трансляцию Washington Post, находилась рядом с вольером с десятком лошадей. Очевидцы рассказывали, что с началом затмения животные несколько были обеспокоены, начали сближаться друг с другом и двигаться по кругу.
Следующими полное затмение увидели жители Небраски, Канзаса и Айовы.
В Вашингтоне затмение было частичным
Президент несколько раз взглянул на небо без защитных очков, но потом все-таки надел необходимую защиту и наблюдал за затмением.
В центре Вашингтона народ рассредоточился по всей Национальной аллее — самой большой открытой площадке в городе. Некоторые удобно расположились на принесенных из дома раскладных стульях или покрывалах по периметру аллеи. При 32-градусной жаре многие предпочли не стоять на солнце, а укрыться под тенью деревьев, лишь иногда выглядывая, чтобы посмотреть за развитием затмения.
В одну из крупнейших лабораторий NASA — Центр космических полетов Годдарда в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона, пришли сотни людей. Но там поначалу было облачно, солнце появлялось лишь время от времени, так что собравшиеся воодушевленно встречали каждый его "выход". В какой-то момент представитель NASA объявил, что специальные очки для наблюдения за затмением закончились, и опоздавшие приуныли. Однако уже через 10 минут дополнительная партия очков нашлась на складе, так что хватило всем. Воодушевление от этого было подкреплено еще и тем, что облаков наконец-то стало поменьше.
Многие сотрудники и сами с удовольствием присоединялись к зрителям.
Финал — в Южной Каролине
Последним штатом, который увидел полное затмение, стала Южная Каролина. Последней густонаселенной точкой на его пути стал город Чарлстон, где собрались тысячи людей.
В следующий раз солнечное затмение на территории США ожидается в 2024 году, тогда оно пройдет от штата Техас до Мэна.