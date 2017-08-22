От орегонцев до Трампа: жители США наблюдали "Великое солнечное затмение"

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Жители США в понедельник наблюдали "Великое солнечное затмение", которое в понедельник стало главным событием для страны, в прямом смысле слова затмив собой многое другое.

Полоса полного затмения шириной 113 км протянулась от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное в США наблюдали 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.

Началось с Орегона



На сей раз в кромешную мглу погрузились отдельные районы 14 штатов. Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Там оно наблюдалось с 9.04 утра по местному времени (19.04 мск). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.

Спустя 11 минут "Великое затмение" в полном масштабе встретили в столице Орегона — городе Сейлем.

Затем во тьму погрузился небольшой городок Мадрас, куда при населении около семи тысяч человек приехали более 100 тысяч гостей для наблюдения за астрономическим явлением. Трансляцию оттуда, как и из многих других районов страны вели ведущие телеканалы, сайты, а также телеканал NASA TV.

NASA — в небе и в космосе



Естественно, аэрокосмическое ведомство США не могло остаться в стороне от столь крупного события. Специально снаряженный им самолет G-III совершал полет вдоль Тихоокеанского побережья. На его борту находились многие специалисты ведомства, в том числе и.о. директора Роберт Лайтфут, который за полчаса до вхождения в район полного затмения выступил в прямом эфире NASA TV.

В частности, он выразил уверенность в том, что "нынешний день воодушевит исследователей новых поколений, это огромное поле для будущих проектов".

Отвечая на вопрос, чем данное затмение важно для NASA и США, глава ведомства отметил, что это дает сотрудникам NASA "возможность узнать еще больше", так как они "проводят физические и астрофизические исследования".

Уже после пика затмения на том же самом канале был устроен прямой эфир с американскими астронавтами на борту Международной космической станции. Они признались, что у них была отличная возможность видеть затмение. "Это было потрясающе. Я не ожидала, что будет так темно", — сказала Пегги Уитсон. С ней согласился Джек Фишер. "Я думал, что будет темно, но, похоже, недооценил происходящее", — сказал он.

Затмение в горных штатах



После Орегона наступила очередь горных штатов США — Вайоминга и Айдахо. "О Боже, это невероятно!" — реагировали собравшиеся на возвышенности люди в парке Глендо (Glendo State Park) в Вайоминге.

Смотровая площадка, откуда вела трансляцию Washington Post, находилась рядом с вольером с десятком лошадей. Очевидцы рассказывали, что с началом затмения животные несколько были обеспокоены, начали сближаться друг с другом и двигаться по кругу.

Следующими полное затмение увидели жители Небраски, Канзаса и Айовы.

В Вашингтоне затмение было частичным



В столице страны Вашингтоне затмение было частичным. На его пике в 14.42 (21.42 мск) луна скрыла солнце на 80%. С балкона Белого дома за этим наблюдал президент США Дональд Трамп в окружении в окружении первой леди, сына Байрона, дочери Иванки, а также некоторых членов его администрации.

Президент несколько раз взглянул на небо без защитных очков, но потом все-таки надел необходимую защиту и наблюдал за затмением.

В центре Вашингтона народ рассредоточился по всей Национальной аллее — самой большой открытой площадке в городе. Некоторые удобно расположились на принесенных из дома раскладных стульях или покрывалах по периметру аллеи. При 32-градусной жаре многие предпочли не стоять на солнце, а укрыться под тенью деревьев, лишь иногда выглядывая, чтобы посмотреть за развитием затмения.

Сотни людей собрались и у музея авиации и космонавтики. С утра там раздавали бесплатные защитные очки, за которыми сразу же выстроились огромные очереди. На улице многие использовали даже двойную защиту — специальные плюс солнцезащитные очки.

В одну из крупнейших лабораторий NASA — Центр космических полетов Годдарда в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона, пришли сотни людей. Но там поначалу было облачно, солнце появлялось лишь время от времени, так что собравшиеся воодушевленно встречали каждый его "выход". В какой-то момент представитель NASA объявил, что специальные очки для наблюдения за затмением закончились, и опоздавшие приуныли. Однако уже через 10 минут дополнительная партия очков нашлась на складе, так что хватило всем. Воодушевление от этого было подкреплено еще и тем, что облаков наконец-то стало поменьше.

Сотрудники NASA отвечали на вопросы собравшихся о том, как правильно смотреть на затмение и чего от него ожидать. Внутри центра шла трансляция телеканала NASA, на которой показывали продвижение затмения по американской территории с запада на восток, а снаружи зрители могли расположиться прямо на траве на большом лугу среди ракет-экспонатов и съесть принесенный с собой ланч в ожидании затмения.

Многие сотрудники и сами с удовольствием присоединялись к зрителям.

Финал — в Южной Каролине



"Мы не знаем, сколько народу сегодня, но в предыдущие дни у нас постоянно заканчивались очки", — сказала РИА Новости ученый-планетолог Джен Стерн.

Последним штатом, который увидел полное затмение, стала Южная Каролина. Последней густонаселенной точкой на его пути стал город Чарлстон, где собрались тысячи людей.

В следующий раз солнечное затмение на территории США ожидается в 2024 году, тогда оно пройдет от штата Техас до Мэна.