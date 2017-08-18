США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли намеки на то, что вейпы толкают подростков к реальному табаку

10:4118.08.2017
0690
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастник на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017Участник на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Наблюдения за поведением британских подростков показали, что дети, пробовавшие вейпы, в несколько раз чаще переходят на обычный табак и начинают больше курить, чем их остальные сверстники, говорится в статье, опубликованной в журнале Tobacco Control.

"Что интересно, подростки, которые раньше никогда не курили и не имеют курящих друзей, особенно часто переходили на курение реального табака. Это интересно по той причине, что подобное наблюдение противоречит устоявшемуся мнению о том, что подобные школьники все равно перешли бы на табак по той причине, что их заставили бы это сделать курящие друзья", — рассказывает Сара Гроган (Sara Grogan) из Манчестерского политехнического университета (Великобритания).

Электронныя сигарета. Архивное фото
© Fotolia / tcsaba
Ученые подтвердили, что дым электронных сигарет убивает клетки

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Как рассказывает Гроган, сегодня ученые и многие сторонники и противники электронных сигарет достаточно активно спорят о том, как подобные испарители влияют на общее число курящих людей. Сторонники таких курительных приборов полагают, что они сокращают армию курильщиков, а среди ученых нет единого мнения – есть свидетельства как того, что они никак не влияют на их число, так и намеки на то, что они "знакомят" никогда не куривших людей с никотином и заставляют их покупать настоящие сигареты.

Выставка vape-индустрии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко: "вейпы – угроза национальной безопасности России"

Для получения ответа на этот вопрос ученые провели серию опросов среди самой уязвимой группы людей для подобных искушени, примерно двух тысяч подростков из 20 британских школ, согласившихся анонимно ответить на вопросы Гроган и ее коллег и пройти простой физический тест.

Этот тест, замерявший уровень угарного газа в их дыхании, помогал ученым понять, врали ли дети им или нет — повышенная концентрация этого газа в выдохе человека указывает на то, что он курит и сам этот факт, в отличие от других невозможно скрыть.

Как показали эти наблюдения, около 39% британских школьников хотя бы раз в жизни пробовали или сигареты, или вейпы в 13 или 14 лет. Примерно треть из них заявила о том, что они никогда не пробовали табак, но курили вейпы, а около 20% созналось в том, что курили и то, и другое.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
Эксперты из США раскрыли секрет работы "боевого наркотика ИГ*"

Через год ученые повторили опрос и подсчитали число школьников, перешедших от эпизодического к постоянному курению, и выяснили, что подростки, пробовавшие вейпы, примерно в пять раз чаще пробовали или начинали постоянно употреблять обычные сигареты, чем их сверстники, никогда не пробовавшие ни того, ни другого. Кроме того, ученые нашли слабые, но намеки на то, что курение вейпов асоциируется и с повышением числа выкуренных сигарет.

То, почему эта тенденция ярче всего проявлялась среди "курильщиков-одиночек", медики пока не знают, но планируют выяснить в ходе последующих наблюдений. С другой стороны, Гроган и ее коллеги подчеркивают, что пока не следует принимать никаких мер, запрещающих или разрешающих вейпы, так как все последствия от их употребления и распространения пока не до конца изучены.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена