Ученые нашли намеки на то, что вейпы толкают подростков к реальному табаку

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Наблюдения за поведением британских подростков показали, что дети, пробовавшие вейпы, в несколько раз чаще переходят на обычный табак и начинают больше курить, чем их остальные сверстники, говорится в статье, опубликованной в журнале Tobacco Control.

"Что интересно, подростки, которые раньше никогда не курили и не имеют курящих друзей, особенно часто переходили на курение реального табака. Это интересно по той причине, что подобное наблюдение противоречит устоявшемуся мнению о том, что подобные школьники все равно перешли бы на табак по той причине, что их заставили бы это сделать курящие друзья", — рассказывает Сара Гроган (Sara Grogan) из Манчестерского политехнического университета (Великобритания).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Как рассказывает Гроган, сегодня ученые и многие сторонники и противники электронных сигарет достаточно активно спорят о том, как подобные испарители влияют на общее число курящих людей. Сторонники таких курительных приборов полагают, что они сокращают армию курильщиков, а среди ученых нет единого мнения – есть свидетельства как того, что они никак не влияют на их число, так и намеки на то, что они "знакомят" никогда не куривших людей с никотином и заставляют их покупать настоящие сигареты.

Для получения ответа на этот вопрос ученые провели серию опросов среди самой уязвимой группы людей для подобных искушени, примерно двух тысяч подростков из 20 британских школ, согласившихся анонимно ответить на вопросы Гроган и ее коллег и пройти простой физический тест.

Этот тест, замерявший уровень угарного газа в их дыхании, помогал ученым понять, врали ли дети им или нет — повышенная концентрация этого газа в выдохе человека указывает на то, что он курит и сам этот факт, в отличие от других невозможно скрыть.

Как показали эти наблюдения, около 39% британских школьников хотя бы раз в жизни пробовали или сигареты, или вейпы в 13 или 14 лет. Примерно треть из них заявила о том, что они никогда не пробовали табак, но курили вейпы, а около 20% созналось в том, что курили и то, и другое.

Через год ученые повторили опрос и подсчитали число школьников, перешедших от эпизодического к постоянному курению, и выяснили, что подростки, пробовавшие вейпы, примерно в пять раз чаще пробовали или начинали постоянно употреблять обычные сигареты, чем их сверстники, никогда не пробовавшие ни того, ни другого. Кроме того, ученые нашли слабые, но намеки на то, что курение вейпов асоциируется и с повышением числа выкуренных сигарет.

То, почему эта тенденция ярче всего проявлялась среди "курильщиков-одиночек", медики пока не знают, но планируют выяснить в ходе последующих наблюдений. С другой стороны, Гроган и ее коллеги подчеркивают, что пока не следует принимать никаких мер, запрещающих или разрешающих вейпы, так как все последствия от их употребления и распространения пока не до конца изучены.