Российские космонавты взяли пробы микрофлоры с поверхности МКС

КОРОЛЕВ, 17 авг — РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский забрали с внешней поверхности МКС пробы-мазки для изучения микрофлоры, оставленные участниками предыдущего выхода в космос, и установили новые, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция их выхода в открытый космос.
Космонавты отобрали пробозаборники четырех гермоблоков эксперимента и установили четыре новых образца в двух зонах: "по направлению полета" и "против направления полета".