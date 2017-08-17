Российские космонавты взяли пробы микрофлоры с поверхности МКС

Космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин и Сергей Рязанский готовятся к выходу в открытый космос. 17 августа 2017

Космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин и Сергей Рязанский готовятся к выходу в открытый космос. 17 августа 2017

КОРОЛЕВ, 17 авг — РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский забрали с внешней поверхности МКС пробы-мазки для изучения микрофлоры, оставленные участниками предыдущего выхода в космос, и установили новые, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция их выхода в открытый космос.

Отбор проходил в рамках эксперимента "Тест", направленного на исследование микродеструкции модулей МКС под воздействием жизнедеятельности микрофлоры.

Космонавты отобрали пробозаборники четырех гермоблоков эксперимента и установили четыре новых образца в двух зонах: "по направлению полета" и "против направления полета".