Российские космонавты планируют выход в открытый космос в начале 2018 года

КОРОЛЕВ, 17 авг — РИА Новости. Российские космонавты в следующий раз выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в начале 2018 года, заявил космонавт, руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" Александр Калери.

"Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на январь 2018 года", — сказал он журналистам в четверг.

По словам Калери, в рамках следующего выхода космонавтам предстоит провести комплекс работ по оснащению МКС новой широкополосной системой связи.

"Там задача — провести работы в интересах монтажа широкополосной системы связи на внешней поверхности МКС. На остронаправленной антенне будет установлен другой передатчик", — сказал Калери.

Он сообщил, что по российской программе в 2018 году пока запланирован один выход в открытый космос с борта МКС. "Пока уверенно говорим про один выход. Дальше — время покажет", — сказал он.

Между тем, в рамках текущего выхода в открытый космос российским космонавтам Сергею Рязанскому и Федору Юрчихину предстоит подготовить рабочее место для следующего выхода.