Российские космонавты начали исследование вредных выбросов двигателей МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский Российские космонавты запустили на орбиту спутник "Зеркало" Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский начали эксперимент "Импакт", установив во время выхода в открытый космос планшет с образцами материалов и покрытий на внешней поверхности МКС, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

Эксперимент направлен на исследование выбросов загрязняющих веществ из двигателей ориентации российского сегмента МКС при реализации новой циклограммы работы двигателей.