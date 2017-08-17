Российские космонавты запустили два наноспутника "Танюша"

КОРОЛЕВ, 17 авг — РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский запустили во время выхода в открытый космос два наноспутника "Танюша", которые будут 4 октября передавать радиопоздравления в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

Запуск был выполнен путем ручного отталкивания.

"Танюши" разработаны коллективом Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Эти наноспутники в автономном полете будут передавать телеметрию, проводить обмен данными между собой, а также проводить съемку земной поверхности.

Спутники будут транслировать в радиоэфир поздравления в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли и 160-летия со дня рождения теоретика космонавтики Константина Циолковского. Поздравления будут передаваться на русском, английском, испанском и китайском языках на частоте, доступной для радиолюбителей. Планируется, что на орбите полета МКС аппараты смогут проработать от пяти до 18 месяцев.

"Танюши" — не первые спутники этого вуза, отправившиеся в космос. В 2014 году с борта МКС был запущен "Часки-1". Кроме того, специалисты вуза помогли своим коллегам из Томского политехнического университета изготовить спутник "Томск ТПУ-120", который год ждал своего запуска.

Уникальность автономной интеллектуальной группировки малых космических аппаратов в том, что новые научные и технические решения обеспечат самоорганизацию спутников и их взаимодействие для проведения экспериментов в открытом космосе. На двух запущенных спутниках планируется отработать технологию самоорганизации, чтобы в дальнейшем создать группировку из большего числа аппаратов.

Кроме того, "Танюши" будут замерять плотность вакуума с помощью вакуумметра, разработанного в ЮЗГУ. Это позволит актуализировать параметры для расчета баллистики спутников и оптимизировать математическую модель траектории их движения.