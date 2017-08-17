США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В Барселоне автомобиль сбил трех полицейских
РИА Наука
РИА Наука

Ученые впервые вылечили бесплодие у мышей с лишними хромосомами

21:0017.08.2017
0310
© Fotolia / tilialucidaБиообразцы в криопробиркахБиообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Британские и японские молекулярные биологи использовали стволовые клетки мышей с одной "лишней" половой хромосомой для того, чтобы вылечить их от бесплодия и помочь им произвести здоровое потомство, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"На настоящий момент нет способов выращивания полноценной спермы за пределами тела человека или животного. В наших экспериментах мы вводили "заготовки" сперматозоидов в семенники мышей для того, чтобы те могли завершить свое развитие. В некоторых случаях это привело к развитию рака, с чем нужно разобраться до того, прежде чем мы начнем думать о том, как применить эту терапию на человеке", — заявил Джеймс Тернер (James Turner) из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне (Великобритания).

Индуцированные стволовые клетки
© REUTERS / Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University/Handout
Ученые успешно превратили стволовые клетки в заготовки сперматозоидов

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет. Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

Одной из самых распространенных причин развития бесплодия у мужчин, как рассказывают Тернер и его коллеги, является трисомия – появление лишней "мужской" Y-хромосомы или "женской" X-хромосомы в ДНК всех или лишь части клеток тела. Как правило, добавление и той, и другой хромосомы почти никак не влияет на жизнь мужчин, но делает их стерильными.

© Фото : Hirota et al. / Science 2017Дети и "внуки" мышей с тремя половыми хромосомами
© Фото : Hirota et al. / Science 2017
Дети и "внуки" мышей с тремя половыми хромосомами

Тернер  и его коллеги сделали первый шаг в сторону решения этой проблемы, экспериментируя со стволовыми клетками мышей, страдавших от подобных проблем. Размножая их в пробирке, ученые заметили, что культуры "бессмертных" клеток периодически теряли "лишнюю" хромосому во время одного из циклов деления и их потомки имели уже нормальный набор из 46 хромосом. 

Это наблюдение натолкнуло их на мысль, что подобные клетки можно использовать для восстановления фертильности самцов, введя "заготовки" сперматозоидов, выращенные из культур подобных стволовых клеток, в их семенники.

Молодая пара в кровати
© Fotolia / Sergey Nivens
Биологи выяснили, почему женщины в возрасте не могут зачать ребенка

Подобная процедура, с одной стороны, оказалась очень успешной – полноценные сперматозоиды появились в организме всех мышей, участвовавших опыты, что позволило большинству из них продолжить свой род и дать здоровое потомство.

С другой стороны, это привело к развитию раковых опухолей в мошонке примерно трети самцов, обладающих "лишней" X-хромосомой, и примерно половины мышей с лишней Y-хромосомой. Почему это происходит, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ближайшее время, так как без ответа на этот вопрос применение подобной технологии в медицинских целях будет невозможным.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Биологи впервые превратили кожу мышей в яйцеклетки

Такие эксперименты, как подчеркивают Тернер и его команда, стоит провести в ближайшее время, так как их первые опыты на человеческих стволовых клетках показывают, что и они теряют "лишнюю" хромосому при длительном культивировании в пробирке. Это, в свою очередь, дает надежду на то, что ученые смогут создать первое действенное средство от мужского бесплодия, если им удастся понять причину развития рака и подавить его.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена