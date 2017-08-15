США заменят вышедшую из строя деталь МКС до конца августа

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Вышедший из строя внешний дистанционный контроллер питания МКС будет заменен в течение месяца силами наземных служб, сообщили РИА Новости в НАСА во вторник.

"Дистанционный контроллер питания (RPCM) является частью внешнего аппаратного обеспечения и может быть заменен при помощи гибкого манипулятора специального назначения (SPDM). Мы планируем замену контроллера силами наземных служб в течение этого месяца", — сообщил РИА Новости представитель НАСА Дениэл Хуот. Он не назвал более конкретных сроков.

По его замечанию, вышедшая из строя деталь отвечает за питание одного из двух каналов связи С диапазона. В НАСА заверили, что проблема не повлияла на работу станции и не помешает запланированной на среду стыковке с космическим грузовиком Dragon.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник в российской космической отрасли, что на американском сегменте МКС отказал блок дистанционного управления электропитанием, спровоцировав сбой в работе одного из каналов связи.