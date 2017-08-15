Сибирские ученые выяснили, почему насекомые привыкают к новым инсектицидам

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Группа сибирских ученых совместно с коллегами из Германии выяснила, что насекомые-вредители быстро перестают реагировать на биологические инсектициды из-за механизма наследования без изменения ДНК и изменения иммунной системы, сообщает во вторник издание СО РАН "Наука в Сибири".

В сообщении поясняется, что бактерии Bacillus thuringiensis используются для биологической защиты растений от насекомых-вредителей в сельском и лесном хозяйстве уже десятки лет, так как в отличие от химических, они безопасны. Ранее считалось, что насекомые быстро формируют устойчивость к химпрепаратам, однако оказалось, что это касается и Bacillus thuringiensis. Ученые Новосибирского государственного аграрного университета, Университета Гиссена (Германия) и Института систематики и экологии животных СО РАН в рамках гранта РНФ изучили, с чем это связано.

"Формирование устойчивости насекомых к данным бактериям активно изучается во всем мире. Установлено, что оно происходит за счет мутаций. Наша работа пионерская, она впервые показала: в этом процессе участвуют не только мутации, но еще и эпигенетические механизмы — наследование без изменения ДНК", — приводится в сообщении слова завлабораторией биологической защиты растений и биотехнологии НГАУ Ивана Дубовского.

Ученые пояснил, что у насекомых появляются микроРНК, стимулирующие изменения иммунной системы, которая участвует в формировании у вредителей устойчивости к бактериям.

Эксперимент проходил на вощиной огневке — вредителе пчеловодства. Ученые три года выращивали огневок в лаборатории, заражая каждое поколение бактериями Bacillus thuringiensis, и экспериментальная эволюция показала: вредителю удалось выработать устойчивость к бактериям буквально за 30 поколений.

"Чтобы попытаться затормозить скорость этого процесса, нужно использовать более современные методы защиты растений, чем те, что используются сейчас. Необходимо пересмотреть само понятие "биопрепарат". Он должен включать в себя не просто размноженные бактерии, но и различные добавки. Мы показали, что при заражении насекомых у них моментально запускаются эпигенетические механизмы. Если мы заблокируем этот ответ, то сможем предложить биопрепараты нового поколения и сделать трансгенные технологии более эффективными", — сказал Дубовский.