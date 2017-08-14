Археологи Крыма просят помощи в сохранении пещерного города Мангуп-Кале

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Пещерный средневековый город-крепость Мангуп-Кале нуждается в противоразрушительных работах, сообщил руководитель Мангупской экспедиции, декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.

Мангуп-Кале — один из нескольких пещерных городов-крепостей Крыма, первые укрепления в нем построены еще в V веке. Расположен в Бахчисарайском районе Крыма.

"Очень серьезную тревогу у меня вызывает самый посещаемый объект на Мангупе – это мыс Тешкли-Бурун (цитадель города). Там есть знаменитая Барабан-Коба (искусственное двухъярусное пещерное сооружение – ред.), где очень опасно развивается система трещин, и мы можем в ближайшее время лишиться этого выдающегося объекта, притягивающего к себе основной поток туристов. Плюс это представляет серьезную опасность для жизни людей в результате обрушения", — сказал Герцен на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по его словам, требует многомилионных затрат закрепление стен большой мангупской базилики и дворца. Своими силами археологи в состоянии провести только локальные, точечные работы.

"Это масштабы государственной программы, которую нужно разрабатывать", — подчеркнул Герцен.