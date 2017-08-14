Falcon 9 осуществила успешный запуск грузовой миссии Dragon к МКС

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX осуществила успешный запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска вел сайт НАСА.

Старт ракеты-носителя был дан в расчётные 12.31 (19.31 мск). Приблизительно через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Она совершила посадку неподалеку от места старта через 9 минут после запуска. НАСА ранее не акцентировало внимание на посадке первой ступени, но во время сегодняшнего запуска ведущий трансляции подробно освещал приземление первой ступени, которое также сопровождалось прямой трансляцией. SpaceX разрабатывает программу многоразового использования первой ступени для удешевления космических запусков и ранее в этом году осуществила первый успешный повторный полет первой ступени.

Вскоре после приземления первой ступени произошло отделение грузового корабля от несущей его ракеты.

"Dragon на пути к Международной космической станции", — сообщил ведущий трансляции после отделения корабля от ракеты-носителя, выход корабля на заданную орбиту. Путешествие грузовика к МКС займет два дня, его стыковка с орбитальной станцией запланирована на 16 августа.

Грузовой корабль доставит на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Корабль везет на станцию новый суперкомпьютер, мышей для изучения возможности нивелировать негативное влияние гравитации на зрение человека, эксперименты по выращиванию легочных тканей и новейшие изыскания в области борьбы с болезнью Паркинсона, а также оснащенный телескопом наноспутник для изучения Земли с низкой околоземной орбиты.

Корабль будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных исследований. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным доставлять груз с МКС на Землю.