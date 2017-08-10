В МФТИ придумали безопасный способ производства "взрывных" антиоксидантов

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Химики из МФТИ, МГУ и РУДН разработали новую методику синтеза производных индолизина, сильнейшего антиоксиданта и компонента светящихся красок, которая не может привести к взрыву, как текущие методы их производства, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecules.

"При синтезе производных индолизина струю электрофильного соединения обычно вводят в соединение лития и индолизина, и при быстром течении реакции может произойти взрыв. Мы придумали свой метод, в котором под давлением аргона индолизин пропускают через изогнутую металлическую иглу непосредственно в раствор электрофила", — рассказывает Евгений Бабаев, ведущий автор статьи и профессор МФТИ.

Индолизин является одним из ключевых компонентов различных антиоксидантов, светящихся красок, а также ряда антибактериальных препаратов. За последние годы ученые создали десятки производных этого органического вещества, большая часть которых синтезируется с применением лития, облегчающего присоединение других молекул к "каркасу" антиоксиданта.

Бабаев и его коллеги открыли альтернативный способ проведения этого шага в преобразованиях индолизина, который не только является более эффективным с химической точки зрения, но и более безопасной и практичной.

Используя данную методику, российским химикам удалось получить большое количество ранее неизвестных соединений индолизина, которые могут стать основой для различных лекарств, помогающих лечить сердечно-сосудистые заболевания, патологии костей или туберкулез. Кроме того, полученные вещества могут служить флуоресцентными красителями для исследования структуры и функций биологических объектов.