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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи нашли в Китае "летающую белку" Юрского периода

15:2110.08.2017
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© April I. Neander/UChicagoТак художник представил себе семью Maiopatagium, летающих белок Юрского периодаТак художник представил себе семью Maiopatagium, летающих белок Юрского периода
© April I. Neander/UChicago

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Компанию летающего динозавра-"бэтмена", найденного недавно в Китае, пополнили похожие на него "летающие белки", первые древние млекопитающие, способные парить в воздухе подобно летучей мыши, говорится в двух статьях, опубликованных в журнале Nature.

"Открывая каждую новую окаменелость млекопитающих из эры динозавров, мы каждый раз удивляемся тому, какими разнообразными и непохожими друг на друга были наши предтечи как в манере передвижения по Земле и другим средам обитания, так и в том, какой пищей они питались. Похоже, что корни современного разнообразия млекопитающих уходят далеко в прошлое", — заявил Чже-си Ло (Zhe-Xi Luo) из университета Чикаго (США).

Так художник представил себе странное крыло, динозавра-бэтмена
© Фото : Dinostar Co. Ltd
Палеонтологи нашли в Китае динозавра-"бэтмена" юрского периода

Ло и его коллеги уже несколько лет проводят раскопки на северо-востоке Китая, в провинциях Хэбэй и Ляонин, где залегают породы формации Тяоцзишань, сформировавшиеся в середине и в конце Юрского периода, 165-153 миллиона лет назад.

Два года назад ученые обнаружили здесь два скелета относительно небольших млекопитающих массой в 18-20 грамм, с хорошо сохранившимися зубами, конечностями и фрагментами черепа, которые заставили их по-новому взглянуть на историю эволюции наших первых предков и то, как выглядела теплокровная фауна мезозоя. Одно из них, к большому удивлению ученых, было похоже на крота и вело похожий на него образ жизни, а второе – на белку.

Новые раскопки принесли еще две удивительные находки – останки двух относительно крупных млекопитающих, Maiopatagium furculiferum и Vilevolodon diplomylos, способных парить в воздухе и перелетать с ветки на ветку, подобно современным белкам-летягам и летучим мышам, а также современному им динозавру-"бэтмену" Qiyi, открытому в этом же регионе Китая весной 2015 года.

Так художник представил себе теплокровную фауну Китая во время юрского периода
© Фото : April Neander, University of Chicago
Палеонтологи нашли останки древнейшей "белки" и "крота" в Китае

И то, и другое существо принадлежали к числу так называемых харамиид – примитивных и самых древних млекопитающих, практически все представители которых жили у подножия деревьев и питались насекомыми, подобно современным землеройкам и другим насекомоядным.

© Фото : Zhe-Xi Luo/UChicagОстанки Maiopatagium, "летающей белки" Юрского периода
© Фото : Zhe-Xi Luo/UChicag
Останки Maiopatagium, "летающей белки" Юрского периода

Обе доисторических "летающих белки", с другой стороны, вели принципиально иной образ жизни. Как указывают необычные растительноядные зубы и перепонка между их лапами, сохранившаяся в окаменелостях благодаря идеальным условиям их формирования, эти существа жили преимущественно на ветках деревьев Юрского периода и питались мягкими побегами и незрелыми семенами саговников и других голосеменных растений, доминировавших на Земле до появления первых цветов.

В целом, как отмечают ученые, и образ жизни, и их предположительная диета напоминает то, как живут современные фруктоядные летучие мыши, чьи предки появятся на Земле примерно через 100 миллионов лет после того, как возникли "летающие белки" Юрского периода.

Саблезубая белка (Cronopio dentiacutus), которая охотилась в лесах Южной Америки примерно 100 миллионов лет назад
© Фото : Jorge Gonzalez / Guillermo Rougier
В Южной Америке откопали саблезубую белку из "Ледникового периода"

Существование летающих и обычных "белок", "кротов" и прочих необычных млекопитающих в одном и том же месте и в фактически одну эпоху говорит о том, что млекопитающие процветали во времена динозавров, хотя и не были столь разнообразными, как их гигантские соседи.

Это ставит под сомнение теории, что наши предки начали бурно развиваться только после того, как падение астероида привело к вымиранию всех динозавров и освобождению занятых ими экологических ниш, заключают ученые.

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