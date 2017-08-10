Палеонтологи нашли в Китае "летающую белку" Юрского периода

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Компанию летающего динозавра-"бэтмена", найденного недавно в Китае, пополнили похожие на него "летающие белки", первые древние млекопитающие, способные парить в воздухе подобно летучей мыши, говорится в двух статьях, опубликованных в журнале Nature.

"Открывая каждую новую окаменелость млекопитающих из эры динозавров, мы каждый раз удивляемся тому, какими разнообразными и непохожими друг на друга были наши предтечи как в манере передвижения по Земле и другим средам обитания, так и в том, какой пищей они питались. Похоже, что корни современного разнообразия млекопитающих уходят далеко в прошлое", — заявил Чже-си Ло (Zhe-Xi Luo) из университета Чикаго (США).

Ло и его коллеги уже несколько лет проводят раскопки на северо-востоке Китая, в провинциях Хэбэй и Ляонин, где залегают породы формации Тяоцзишань, сформировавшиеся в середине и в конце Юрского периода, 165-153 миллиона лет назад.

Два года назад ученые обнаружили здесь два скелета относительно небольших млекопитающих массой в 18-20 грамм, с хорошо сохранившимися зубами, конечностями и фрагментами черепа, которые заставили их по-новому взглянуть на историю эволюции наших первых предков и то, как выглядела теплокровная фауна мезозоя. Одно из них, к большому удивлению ученых, было похоже на крота и вело похожий на него образ жизни, а второе – на белку.

Новые раскопки принесли еще две удивительные находки – останки двух относительно крупных млекопитающих, Maiopatagium furculiferum и Vilevolodon diplomylos, способных парить в воздухе и перелетать с ветки на ветку, подобно современным белкам-летягам и летучим мышам, а также современному им динозавру-"бэтмену" Qiyi, открытому в этом же регионе Китая весной 2015 года.

И то, и другое существо принадлежали к числу так называемых харамиид – примитивных и самых древних млекопитающих, практически все представители которых жили у подножия деревьев и питались насекомыми, подобно современным землеройкам и другим насекомоядным.

© Фото : Zhe-Xi Luo/UChicag Останки Maiopatagium, "летающей белки" Юрского периода © Фото : Zhe-Xi Luo/UChicag Останки Maiopatagium, "летающей белки" Юрского периода

Обе доисторических "летающих белки", с другой стороны, вели принципиально иной образ жизни. Как указывают необычные растительноядные зубы и перепонка между их лапами, сохранившаяся в окаменелостях благодаря идеальным условиям их формирования, эти существа жили преимущественно на ветках деревьев Юрского периода и питались мягкими побегами и незрелыми семенами саговников и других голосеменных растений, доминировавших на Земле до появления первых цветов.

В целом, как отмечают ученые, и образ жизни, и их предположительная диета напоминает то, как живут современные фруктоядные летучие мыши, чьи предки появятся на Земле примерно через 100 миллионов лет после того, как возникли "летающие белки" Юрского периода.

Существование летающих и обычных "белок", "кротов" и прочих необычных млекопитающих в одном и том же месте и в фактически одну эпоху говорит о том, что млекопитающие процветали во времена динозавров, хотя и не были столь разнообразными, как их гигантские соседи.

Это ставит под сомнение теории, что наши предки начали бурно развиваться только после того, как падение астероида привело к вымиранию всех динозавров и освобождению занятых ими экологических ниш, заключают ученые.