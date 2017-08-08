Медики спасли женщину, проглотившую скобу от брекетов 10 лет назад

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Медики из Австралии рассказали о необычном спасении женщины, прожившей более десяти лет с проглоченной скобой от брекетов в кишечнике и не испытывавшей боли до того, как у нее случился заворот кишок, говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Case Reports.

"Большая часть биологически инертных объектов рано или поздно проходит через кишечник, если им удается пролезть через глотку человека. Иногда они протыкают или блокируют клапан, разделяющий толстую и тонкую кишку, однако то, с чем мы столкнулись сейчас, является уникальной и ранее невиданной вещью в том плане, что последствия от этого акта проявились лишь через десять лет", — пишут Талия Шепард (Talia Shepherd) из Медицинского центра королевы Елизаветы в Перте (Австралия).

Как рассказывают медики, весной этого года в госпиталь центра обратилась за помощью 30-летняя женщина, жаловавшаяся на боли в животе и колики, которые постоянно усиливались. Когда ученые начали проводить первичное обследование, они изначально предполагали, что эти боли были связаны с нарушениями в оттоке желчи.

© Фото : Talia Shepherd Скоба от брекета, извлеченная хирургами из кишечника женщины © Фото : Talia Shepherd Скоба от брекета, извлеченная хирургами из кишечника женщины

Достаточно быстро выяснилось, что это было не так – и ультразвуковое сканирование печени и желчного пузыря, и все клинические анализы показали, что подобных проблем у пациентки не было. Ответ на эту загадку был найден на снимках с компьютерного томографа – оказалось, что в кишечнике женщины присутствует металлическая нить длиной примерно в семь сантиметров.

Эта нить проткнула две части тонкой кишки, расположенные друг с другом, и заставила их обернуться вокруг себя, что вызвало заворот кишок и породило боли, на которые жаловалась пациентка.

Когда ученые извлекли этот металлический предмет из ее живота, женщина с удивлением узнала в ней скобу от брекетов, которые она носила примерно 10 лет назад. По ее словам, она не помнила, чтобы она или проглатывала эту нить, или даже просто теряла скобу, и в прошлом она никогда не испытывала болей или проблем с желудком и кишечником.

Как отмечают врачи, операция по ее извлечению и сшиванию кишечника завершилась успешно, и сейчас жизни девушки ничего не угрожает.