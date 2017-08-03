Чилингаров и Конюхов ищут способы построить батискаф для Марианской впадины

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Путешественники и исследователи Артур Чилингаров и Фёдор Конюхов ищут предприятие для постройки глубоководного батискафа для погружения в самую глубокую точку океана — Марианскую впадину, заявил Чилингаров в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Это очень непростой проект, мы проводим определённую работу, ищем возможность, где построить трёхместный глубоководный аппарат. Мы с ним (Конюховым) побывали во многих научно-исследовательских институтах, смотрели, где могут построить аппарат для Марианской впадины", – сказал Чилингаров на пресс-конференции участников экспедиции "Арктика 2007", когда впервые в мировой истории было достигнуто дно в точке Северного полюса.

При этом Чилингаров не уточнил сроки проведения погружения.

Как отмечается на сайте Конюхова, проект реализуется под эгидой Русского географического общества. Предполагается не только достичь дна впадины, но и оставаться там 48 часов, чтобы провести научные опыты, в том числе взять пробы грунта с двух тектонических плит (Филиппинская и Тихоокеанская), которые эту впадину образуют.

Ранее в качестве возможного времени проведения экспедиции назывались 2018-2019 годы. Также сообщалось, что Конюхов намерен установить на дне каменный православный крест.

Марианская впадина, глубина которой составляет почти 11 км, впервые покорилась человеку в 1960 году, когда Жак Пикар (Швейцария) и Дон Уолш (США) в батискафе Trieste достигли самой ее глубоководной точки – Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил американский режиссер Джеймс Кэмерон.