Ученый подсчитал, как много пищи съедают кошки и собаки

Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве

Участник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Домашние питомцы столь же сильно влияют на экологию и климат Земли, как и сам человек, заявляет ученый, подсчитавший общую массу еды, съедаемой кошками и собаками и опубликовавший свои выводы в журнале PLoS One.

"Мне нравятся кошки и собаки, и я ни в коем случае не говорю о том, что владельцы питомцев срочно должны от них избавиться или посадить их на вегетарианскую диету, которая животным только вредит. С другой стороны, как мне кажется, мы должны четко понимать, как наши питомцы влияют на климат и экологию Земли, и открыто обсуждать эту проблему. У домашних животных есть много плюсов, но нельзя забывать и об их влиянии на экологию", — рассказывает Грегори Окин (Gregory Okin) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Как рассказывает Окин, сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции – кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших "мурок", сбежавших или брошенных хозяевами.

В последние годы экологи и биологи начали активно интересоваться тем, как эта многомиллионная армия домашних питомцев влияет на те экосистемы, рядом с которыми или внутри которых они живут.

К примеру, шесть лет назад экологи заметили, что кошки являются главными врагами птиц, живущими рядом с городами, а четыре года назад они подсчитали число их жертв и выяснили, что одичавшие кошки каждый год убивают около 4 миллиардов диких птиц и 20 миллиардов мелких млекопитающих.

Окин обратил внимание на еще один негативный аспект жизни домашних питомцев – большинство из них добывает пищу не самостоятельно, а потребляет корм или еду, которую им покупают или готовят хозяева. На производство этих кормов тратится электричество, вода, энергия и другие ресурсы, которые извлекаются из природы и часто наносят ей ущерб.

Руководствуясь этой идеей, ученый попытался подсчитать, как много пищи съедают все домашние кошки и собаки, живущие на территории США, опираясь на данные по тому, как много энергии им требуется для пропитания, какие корма предпочитают покупать хозяева и какие породы питомцев наиболее популярны в Соединенных Штатах.

Как показали эти расчеты, американские кошки и собаки съедают примерно такое же количество пищи, что и жители крупных европейскых стран, таких как Франция или Германия, и являются одними из главных "поставщиков" парниковых газов в атмосферу.

По словам Окина, при производстве корма для кошек и собак выделяется примерно 64 миллиона тонн углекислого газа каждый год, что эквивалентно годовым выбросам примерно 13 миллионов автомобилей. Если объединить всех кошек и собак мира в своеобразное "государство", то оно бы тогда заняло пятое место по общему уровню выбросов парниковых газов после США, Китая, России и Бразилии.

С чем это связано? Как отмечает ученые, столь высокий вклад кошек и собак в глобальное потепление связано с двумя вещами. Во-первых, они питаются преимущественно мясом, для производства которого требуется большое количество энергии, и во-вторых, американцы предпочитают покупать достаточно дорогие корма с большой долей диетического мяса и достаточно энергоемкой кулинарной обработкой.

"Я не вегетарианец, но каждый кусок мяса небесплатен с точки зрения климата. Собака не обязательно должна есть стейк на обед. Они могут есть те вещи, которые человек просто не может переварить. Почему бы нам не взять и перевести часть дорогих "собачьих" продуктов в разряд продуктов для человека, и не начать кормить питомцев тем, что мы сами не можем есть?", — заключает ученый.