США
3.083 августа15:11МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученый подсчитал, как много пищи съедают кошки и собаки

14:2903.08.2017
04084
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в МосквеУчастник выставки собак и кошек из приютов Москвы в рамках фестиваля собак и людей Спутники жизни в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Домашние питомцы столь же сильно влияют на экологию и климат Земли, как и сам человек, заявляет ученый, подсчитавший общую массу еды, съедаемой кошками и собаками и опубликовавший свои выводы в журнале PLoS One.

"Мне нравятся кошки и собаки, и я ни в коем случае не говорю о том, что владельцы питомцев срочно должны от них избавиться или посадить их на вегетарианскую диету, которая животным только вредит. С другой стороны, как мне кажется, мы должны четко понимать, как наши питомцы влияют на климат и экологию Земли, и открыто обсуждать эту проблему. У домашних животных есть много плюсов, но нельзя забывать и об их влиянии на экологию", — рассказывает Грегори Окин (Gregory Okin) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Дальневосточные лесные коты
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Одичавшие домашние кошки уничтожают до 4 млрд птиц в год в США

Как рассказывает Окин, сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции – кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших "мурок", сбежавших или брошенных хозяевами.

В последние годы экологи и биологи начали активно интересоваться тем, как эта многомиллионная армия домашних питомцев влияет на те экосистемы, рядом с которыми или внутри которых они живут.

К примеру, шесть лет назад экологи заметили, что кошки являются главными врагами птиц, живущими рядом с городами,  а четыре года назад они подсчитали число их жертв и выяснили, что одичавшие кошки каждый год убивают около 4 миллиардов диких птиц и 20 миллиардов мелких млекопитающих.

Окин обратил внимание на еще один негативный аспект жизни домашних питомцев – большинство из них добывает пищу не самостоятельно, а потребляет корм или еду, которую им покупают или готовят хозяева. На производство этих кормов тратится электричество, вода, энергия и другие ресурсы, которые извлекаются из природы и часто наносят ей ущерб.

Насколько справедливо обвинять "котов-убийц" в геноциде мышей

Руководствуясь этой идеей, ученый попытался подсчитать, как много пищи съедают все домашние кошки и собаки, живущие на территории США, опираясь на данные по тому, как много энергии им требуется для пропитания, какие корма предпочитают покупать хозяева и какие породы питомцев наиболее популярны в Соединенных Штатах.

Как показали эти расчеты, американские кошки и собаки съедают примерно такое же количество пищи, что и жители крупных европейскых стран, таких как Франция или Германия, и являются одними из главных "поставщиков" парниковых газов в атмосферу.

По словам Окина, при производстве корма для кошек и собак выделяется примерно 64 миллиона тонн углекислого газа каждый год, что эквивалентно годовым выбросам примерно 13 миллионов автомобилей. Если объединить всех кошек и собак мира в своеобразное "государство", то оно бы тогда заняло пятое место по общему уровню выбросов парниковых газов после США, Китая, России и Бразилии.

Кошки - главная угроза для популяций городских птиц, считают ученые
© Фото : Александр Репин
Кошки - главная угроза для популяций городских птиц, считают ученые

С чем это связано? Как отмечает ученые, столь высокий вклад кошек и собак в глобальное потепление связано с двумя вещами. Во-первых, они питаются преимущественно мясом, для производства которого требуется большое количество энергии, и во-вторых, американцы предпочитают покупать достаточно дорогие корма с большой долей диетического мяса и достаточно энергоемкой кулинарной обработкой.

"Я не вегетарианец, но каждый кусок мяса небесплатен с точки зрения климата. Собака не обязательно должна есть стейк на обед. Они могут есть те вещи, которые человек просто не может переварить. Почему бы нам не взять и перевести часть дорогих "собачьих" продуктов в разряд продуктов для человека, и не начать кормить питомцев тем, что мы сами не можем есть?", — заключает ученый.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена