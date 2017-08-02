В Белоруссии нашли ложку, которой больше лет, чем маске Тутанхамона

МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Уникальную ложку из кости эпохи неолита нашли в Белоруссии, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на кандидата исторических наук Максима Чернявского.
Чернявский рассказал, что это уже вторая костяная ложка, которая найдена в Белоруссии. Первую обнаружили в 1995 году буквально в 16 метрах от современной находки.
По словам ученого, ложка находилась в пластах северо-белорусской культуры – это приблизительно вторая половина IIІ тысячелетия до нашей эры.
"Ложке приблизительно 4 тысячи лет, и она на добрую тысячу лет старше товарища Тутанхамона", – пошутил Чернявский.
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