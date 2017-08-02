В Белоруссии нашли ложку, которой больше лет, чем маске Тутанхамона

МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Уникальную ложку из кости эпохи неолита нашли в Белоруссии, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на кандидата исторических наук Максима Чернявского.

Артефакт был обнаружен во время раскопок в деревне Осовец Бешенковичского района в Витебской области. Это один из десяти археологических памятников Кривинскага торфяника, где находятся памятники со времен нижнего неолита до раннего бронзового века, что составляет период около 3,5 тысячи лет.

Чернявский рассказал, что это уже вторая костяная ложка, которая найдена в Белоруссии. Первую обнаружили в 1995 году буквально в 16 метрах от современной находки.

По словам ученого, ложка находилась в пластах северо-белорусской культуры – это приблизительно вторая половина IIІ тысячелетия до нашей эры.

"Ложке приблизительно 4 тысячи лет, и она на добрую тысячу лет старше товарища Тутанхамона", – пошутил Чернявский.

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