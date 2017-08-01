"Синертек" займется конструкторскими разработками спутниковых компонентов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Ориентирование на собственные конструкторские разработки спутниковых компонентов на совместном предприятии "Синертек" станет следующим шагом расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент Airbus Space Systems по космической электронике, куратор по развитию бизнеса в России Жан-Пьер Доманже.

"На данный момент нами сертифицировано более 10 российских специалистов, которые работают в Москве на постоянной основе. Кроме того, рядом с ними трудятся французские коллеги. Следующим шагом станет расширение инженерно-конструкторской составляющей в "Синертеке": будем ориентироваться не только на сборку, но и на собственные российские разработки, в том числе", — сказал он.

По словам Доманже, в будущем планируется расширить линейку продуктов "Синертека" с тем, чтобы выпускать усилители на базе ламп бегущей волны, а также производить другие датчики и сенсоры.

Он отметил, что квалификация персонала и евросертификация производства в России включала в себя скрупулезное исследование производства на предмет полного соответствия чистых помещений для сборки космических компонентов стандартам качества Airbus DS.

"Мы, конечно, обучили и проэкзаменовали специалистов, занятых на производстве. Если говорить о перспективе, то на предприятии будет проводиться дальнейшая ре-сертификация с тем, чтобы постоянно контролировать качество производимых в России компонентов", — уточнил Доманже.

По его словам, в перспективе планируется увеличение объемов и ассортимента производимой продукции, для чего на "Синертек" в дальнейшем будут приглашать новых сотрудников.

"Естественно, дополнительный набор российских специалистов может быть произведен лишь в том случае, если получим необходимое количество контрактов. Но самое главное заключается в том, что акционеры СП "Синертек-РКС" и Airbus DS заинтересованы в расширении производства здесь, на мощностях СП "Синертек", — заключил Доманже.

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