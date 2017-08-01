В Аirbus DS видят долгосрочную перспективу сотрудничества с РКК "Энергия"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Отсутствие конкуренции в одном сегменте позволяет Airbus Defence and Space (Airbus DS) и ракетно-космической корпорации "Энергия" совместно выступить на международном рынке с новой спутниковой платформой среднего класса, заявил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в России Владимир Терехов.

"Видится очень долгосрочная перспектива сотрудничества с РКК "Энергия", потому как у нас нет конфликта бизнес-интересов. Дело в том, что совместный продукт, который мы продвигаем на международный рынок совместно с РКК "Энергия", — это платформа для создания геостационарных коммерческих спутников среднего класса", — сказал он.

По его словам, "в продуктовой линейке Airbus DS такого изделия нет, так как эта компания занимается производством спутников тяжелого класса".

"Поэтому мы не конкурируем, сотрудничая с РКК "Энергия", а получаем возможность выступить на международном рынке с новой спутниковой платформой среднего класса, что очень важно", — отметил Терехов.

Сотрудничество Airbus DS и "Энергии" началось в 1990-х годах с поставок оборудования для космической станции "Мир" и получило продолжение в рамках Международной космической станции (МКС), в частности, в рамках проекта создания Европейского космического транспортного корабля ATV.

В настоящий момент компании ведут работу по созданию новой платформы служебных систем для космических аппаратов связи как для российских, так и для международных заказчиков.

Сотрудничество Airbus DS с АО "Российские космические системы" (РКС) началось в 2005 году с создания совместного предприятия "Синертек". Благодаря совместным усилиям учредителей СП и самого предприятия, были созданы "чистовые помещения" по производству оборудования космической техники, соответствующие самым высоким стандартам качества, применяемым в Airbus Defence and Space.

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