МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS) совместно с РКК "Энергия" будут участвовать в конкурсе государственной российской компании "Космическая связь" (ГПКС) на постройку двух новых спутников связи, сообщил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в России Владимир Терехов.

"В самое ближайшее время мы будем совместно с РКК "Энергия" участвовать в конкурсе государственной российской компании "Космическая связь" (ГПКС) на постройку как минимум двух спутников средней мощности. РКК "Энергия" выступит головным разработчиком исполнителем, а мы, естественно, будем оказывать ей необходимую технологическую поддержку", — сказал он.

Ранее глава ГПКС Юрий Прохоров сообщил, что предприятие до конца 2017 года объявит конкурс на создание двух космических аппаратов для предоставления услуг связи и вещания "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Вывод спутников на орбиту планируется на ракете "Протон-М".

Назначение новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" — предоставление широкого спектра услуг связи и вещания. Предполагается, что каждый из них будет иметь по 37 транспондеров, работающих в С-, Кu- и L-диапазонах частот.

ГПКС принадлежит самая крупная в России орбитальная группировка из геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L- диапазонах. Зоны обслуживания космических аппаратов ГПКС, расположенных на дуге орбиты от 14° западной долготы до 145° восточной долготы, охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралии. Всего "Космическая связь" предоставляет услуги связи и вещания клиентам из 52 стран.

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