Путин подписал указ о порядке избрания президента РАН

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке избрания президента Российской академии наук.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь РАН и академики-секретари отделений академии избираются на общем собрании членов РАН "простым большинством голосов (более чем 50% голосов)".

Количество кандидатов на пост президента РАН не ограничивается, но кандидатуры должны быть предварительно согласованы с правительством России. При этом избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности президентом РФ, одно и то же лицо не может возглавлять РАН более двух сроков подряд.

Если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов в президенты РАН, если ни один из выдвинутых кандидатов не получил более 50% голосов от общего собрания членов РАН, либо если все кандидаты сняли свои кандидатуры до голосования, выборы президента академии признаются не состоявшимися и назначаются повторные, говорится в тексте закона.