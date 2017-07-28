Эксперт рассказал о ценности находок с Биржевой площади в Москве

МОСКВА, 28 июл — РИА Недвижимость. Множество артефактов, обнаруженных в ходе реконструкции Биржевой площади, помогут узнать новые факты о жизни Москвы домонгольского периода, сообщил РИА Недвижимость директор "Столичного археологического бюро" Константин Воронин.

"Найденные предметы помогут установить новую информацию об исторической топографии Москвы. В частности, раньше нам не было известно, что Москва в XII-XIII веке имела такой большой пригород в виде сегодняшней Биржевой площади. По меркам того времени, она была довольно удаленной от Москвы местностью. Оказывается, эта территория была освоена уже в конце XII века и уже тогда там жили люди", — комментирует Воронин.

В четверг археологи нашли на Биржевой площади в центре Москвы в рамках работ по программе "Моя улица" храм XVI века и множество артефактов: статусные импортные вещи и металлические изделия. Слой, выявленный на площади раскопа, не занятой фундаментом, в свою очередь может относиться к XII веку.

По словам Воронина, эта местность зародилась в конце XII века, когда там образовалась усадьба. "Судя по количеству найденных находок, усадьба была богатая, там очень много русской керамики домонгольского периода. Погибла эта усадьба во время разорения Москвы монголами в середине XIII века", — поясняет эксперт.

Он добавляет, что следующая усадьба, появившаяся здесь, датируется XIV веком, а у людей, живших здесь, было много предметов вооружения. Усадьба исчезла в начале XV века в результате пожара, а в середине XV века местность была снова обжита, и здесь находилось подворье Иосифо-Волоцкого монастыря.

"Здесь занимались обработкой цветных металлов, делали книжные застежки и маленькие православные крестики. Книги в то время были нечастым явлением, значит, здесь выполняли заказы грамотных людей", — говорит он.