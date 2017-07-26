Спутник Sentinel-5 готов к запуску, намеченному на сентябрь

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Построенный компанией Airbus спутник Sentinel-5 Precursor готов к запуску, намеченному на сентябрь 2017 года с космодрома Плесецк, сообщил РИА Новости представитель компании Airbus.

"Sentinel-5 Precursor, спутник мониторинга уровня загрязнения, готов к отправке с производственных мощностей Airbus в Стивенидже (Великобритания) на космодром Плесецк (Россия) для запуска на ракете-носителе Рокот", — отметил собеседник агентства.

Sentinel-5 Precursor входит в глобальную программу мониторинга Copernicus, совместного проекта Европейской комиссии и Европейского космического агентства. Целью проекта является непрерывное получение точных данных по наблюдению Земли, предоставление услуг по контролю над окружающей средой, а также изучение последствий изменения климата и обеспечение гражданской безопасности.

Спутник будет передавать необходимые сведения о химическом составе атмосферы в рамках программы Copernicus до того момента, когда инструментарий Sentinel-5 начнет функционировать на борту спутника второго поколения MetOp в 2021 году.

Основным производителем Sentinel-5 Precursor является компания Airbus. В разработку и производство спутников и их компонентов вовлечены три производственные мощности компании: в Стивенидже (Великобритания), Тулузе (Франция) и Фридрихсхафене (Германия).

Спутник Sentinel-5 Precursor снабжен аппаратурой тропосферного мониторинга TROPOMI, разработанной компанией Airbus DS в Нидерландах для нужд Европейского космического агентства (ЕКА) и Нидерландского космического офиса. TROPOMI будет брать пробы озона, диоксида азота, диоксида серы, метана и других атмосферных загрязнителей с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты. Наличие более точных данных об атмосфере позволит улучшить климатические модели, усовершенствовать отслеживание загрязняющих веществ и разработку прогнозов. Спутник второго поколения MetOp будет снабжен другим оборудованием Sentinel-5.

Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus.