Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-05" установили на стартовый стол

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 26 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05", на котором экипаж миссии МКС 52/53 отправится к Международной космической станции, установлена на стартовом столе площадки "Гагаринский старт", передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.

На МКС отправится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи.

Запуск ракеты намечен на 18.41 мск 28 июля. Через несколько минут "Союз МС-05" должен будет отделиться от третьей ступени ракеты-носителя и выйти на траекторию сближения с МКС. Стыковка корабля со станцией планируется в 01.00 мск 29 июля. Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток.

На борту "Союза" в этот раз не будет ни одного "новичка". Для Рязанского и Брезника это второй полет к станции, для Несполи – уже третий. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.