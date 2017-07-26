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РИА Наука
РИА Наука

Самолеты-разведчики НАСА сфотографируют солнечную корону во время затмения

01:0926.07.2017
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© AFP 2017 / Stan HondaСолнечное затмение. Архивное фотоСолнечное затмение. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Два самолета-разведчика НАСА будут вести наблюдение за полным солнечным затмением, которое пройдет над территорией США 21 августа, ученые ожидают получить снимки солнечной короны сверхвысокого разрешения, сообщило ведомство во вторник.

Затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Два самолета WB-57F поднимутся в воздух в Техасе и будут "следовать" за тенью Луны на протяжении 3,5 минуты каждый. Бывшие самолеты-разведчики, снятые с вооружения ВС США и переданные НАСА, пролетят над территорией штатов Миссури, Иллинойс и Теннесси.

На носу каждого самолета будут установлены телескопы, которые будут в высоком разрешении фотографировать корону Солнца. Поскольку наблюдения будут вестись на высоте более 15 тысяч 200 метров, качество полученных снимков будет значительно выше, чем у тех фото, что будут сделаны с Земной поверхности. В НАСА поясняют, что на такой высоте "небо в 20-30 раз темнее, чем у Земли, меньше турбулентность атмосферы, что позволит увидеть мелкую структуру и движения солнечной короны".

Выброс корональной массы на Солнце
© Иллюстрация РИА Новости
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В НАСА рассчитывают, что снимки высокого разрешения и частоты (аппарат будет делать 30 снимков затмения в секунду) позволят увидеть нановспышки, на основании анализа которых ученые надеются понять направление движения, силу и размер магнитных волн солнечной короны.

За полчаса до полного затмения и в течение 30 минут после него оборудование самолетов будет снимать тепловые изображения Меркурия. "Эти снимки, сделанные в инфракрасном спектре, станут первой попыткой создать карту разницы температур на поверхности планеты", — отмечается в сообщении. "Снимки покажут, как быстро остывает поверхность, что поможет ученым сделать вывод о составе почвы и ее плотности. Это даст информацию о том, как формировался Меркурий и другие каменистые планеты", — отмечают в НАСА.

Вспышка на Солнце. Архивное фото
© Flickr / ESA
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В НАСА отмечают, что предстоящее 21 августа полное солнечное затмение дает ученым редкую возможность изучить Солнце, особенно его атмосферу. В ходе предстоящего затмения НАСА будет осуществлять 11 научных проектов по всей стране.

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