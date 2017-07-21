Путин пожелал удачи школьникам, создавшим спутник формата CubeSat

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал воспитанникам центра "Сириус", создавшим спутник формата CubeSat для оценки заряженных частиц в атмосфере Земли, удачи в конкурсе на бесплатный запуск.

"Давайте посмотрим, с "Роскосмосом" переговорим… Я так понимаю, что они по конкурсу будут делать? Вам нужно будет выиграть этот конкурс", — сказал глава государства юношам, рассказавшим президенту, что в 2016 году "Роскосмос" объявил о конкурсе на бесплатные запуски образовательных спутников.

По словам юных разработчиков, спутник оснащен детектором, который способен улавливать заряженные частицы и регистрировать их энергию. Спутник предполагается запустить на "постоянно сходящую орбиту", так, чтобы за время его полета была собрана детальная характеристика распределения различных заряженных частиц по орбитам Земли.

"То есть составить такую карту распределения заряженных частиц, которая позднее может быть использована для проверки существующих сейчас математических моделей", — сообщили Путину воспитанники центра "Сириус".

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.