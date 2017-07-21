Путин рассказал школьникам о работе над возобновляемыми видами энергии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи заявил, что Россия должна быть на гребне прогресса в области разработки возобновляемых ресурсов.

"Весь мир работает над водородной энергетикой, над возобновляемыми видами энергии, над биотопливом. Возобновляемые (ресурсы) – это ветер, приливы волны, это солнечная энергия. У человечества большой выбор. Вопрос только в том, что все это должно быть эффективно и дешевле, чем углеводороды. Но думать над этим нужно сегодня", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что новые технологии появляются.

"И мы должны быть на гребне этого прогресса, мы должны думать об этом уже сегодня, готовиться к этому. Мы этим занимаемся достаточно активно по очень разным направлениям. Надеюсь, что когда это будет востребовано, мы в полном объеме сможем включиться", — сказал Путин, процитировав слова одного из министров энергетики Саудовской Аравии — "каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что технологии новые появились".