Путин рассказал, на сколько может вырасти зарплата научных сотрудников

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Власти России будут стремиться в 2018 году довести зарплату сотрудников научных учреждений до 200% от средней по экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть программа повышения уровня заработной платы в высших учебных заведениях, в научной сфере. Задача поставлена, чтобы в 2018 году, чтобы это было 200% от средней по экономике. Мы к этому будем стремиться, надеюсь, это выполним как первый шаг", — сказал Путин в пятницу в ходе общения с воспитанниками центра "Сириус" в Сочи.

Президент также сказал, что надо поднимать уровень заработной платы во всех сферах, но для всех она не может быть одинаковой.