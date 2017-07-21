Путин пообещал подумать над льготами для молодых ученых-школьников

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками "Сириуса" предложил расширить список конкурсов и олимпиад по научным проектам, а также пообещал подумать над льготами для учащихся, которые принимают в них активное участие.

"Можно расширить количество этих конкурсов. Это можно сделать, почему нет", — сказал президент, комментируя вопрос о том, возможно ли предоставление льгот учащимся — участникам конкурсов и олимпиад по научным проектам (которых в списке министерства образования насчитывается 87, включая 2 конкурса-конференций).