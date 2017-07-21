США
21.0721 июля11:01МСК
USD59.08-0.16
EUR68.00-0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Археологи обнаружили в Югре хорошо сохранившиеся предметы быта XIX века

10:3121.07.2017
0240
© Fotolia / mrks_vАрхеологические раскопки. Архивное фотоАрхеологические раскопки. Архивное фото
© Fotolia / mrks_v

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июл — РИА Новости. Археологическая группа обнаружила на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры погребальную колоду середины XIX века с хорошо сохранившимися предметами быта, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологи приблизились к разгадке тайны библейского Ковчега Завета

В четверг с участниками археологической экспедиции, которая работает на старинном могильнике в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района, встретился первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Вместе с руководителями научной группы он обсудил результаты пятых за 10 лет раскопок на указанной территории. За это время археологами изучено около 100 захоронений, из которых 40 — детские.

На береговой окраине Горноправдинска в раскопе археологической экспедиции была обнаружена, по словам участников, ценная и во многом уникальная находка — хорошо сохранившаяся погребальная колода.

"После вскрытия взорам очевидцев предстали кроме костных останков на редкость хорошо по археологическим меркам сохранившиеся элементы кожаной обуви того времени (по предварительным оценкам исследователей, это захоронение было осуществлено в 1860 году), одежды, украшений", — говорится в сообщении.

Как отметила исполнительный директор Научно-исследовательского проектно-изыскательского этноархеологического центра Евгения Зайцева, подобные исследования позволяют открыть и реконструировать данные того времени о погребальной обрядности, материальной культуре жителей 18-19 веков, о смешении традиций. "Здесь проживало как русское, так и остяцкое население", — приводятся в сообщении слова участницы экспедиции.

Гробница Тутанхамона в Египте
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Археолог: Египет скоро объявит об открытии гробницы жены Тутанхамона

По мнению другого руководителя археологической группы, заведующего югорской лабораторией археологии и этнологии СурГУ Александра Кенига, в район современного Горноправдинска в 17 веке было привезено несколько десятков семей ямщиков из Архангельской области, чтобы нести ямскую повинность. По его словам, в то время здесь уже жили остяки, и со временем произошло смешение народностей, о чем говорят захоронения.

"Мы обнаружили место погребения женщины, захороненной по православным традициям, с нательным крестом. При этом ее одежда украшена бисером, и прослеживаются местные национальные орнаменты", — отметил Александр Кениг.

Он также добавил, что теперь перед участниками археологической группы стоит задача найти материальное подтверждение факту, что упомянутая в хрониках территория входила в состав современной Югры.

Раскопки на Сендимиркинском могильнике в Чувашии
© Фото : официальный портал органов власти Чувашской Республики
В Чувашии нашли захоронение древних воинов

"Раз мы имеем в своем названии слово "Югра", значит, являемся преемниками той древней Югры. Нужно по крупицам восстановить наше историческое прошлое, сделать его брендом. В этом смысле я целиком поддерживаю проект "Югра многовековая", — резюмировал Кениг.

Проект "Югра многовековая", разработанный в честь 825-летия со времени формирования первых государственных образований на территории округа, предполагает подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории округа. По мнению ученых, в истории региона на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований, и данный проект призван ответить на ряд вопросов.

Другие новости региона читайте здесь

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена