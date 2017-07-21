Археологи обнаружили в Югре хорошо сохранившиеся предметы быта XIX века

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июл — РИА Новости. Археологическая группа обнаружила на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры погребальную колоду середины XIX века с хорошо сохранившимися предметами быта, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В четверг с участниками археологической экспедиции, которая работает на старинном могильнике в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района, встретился первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Вместе с руководителями научной группы он обсудил результаты пятых за 10 лет раскопок на указанной территории. За это время археологами изучено около 100 захоронений, из которых 40 — детские.

На береговой окраине Горноправдинска в раскопе археологической экспедиции была обнаружена, по словам участников, ценная и во многом уникальная находка — хорошо сохранившаяся погребальная колода.

"После вскрытия взорам очевидцев предстали кроме костных останков на редкость хорошо по археологическим меркам сохранившиеся элементы кожаной обуви того времени (по предварительным оценкам исследователей, это захоронение было осуществлено в 1860 году), одежды, украшений", — говорится в сообщении.

Как отметила исполнительный директор Научно-исследовательского проектно-изыскательского этноархеологического центра Евгения Зайцева, подобные исследования позволяют открыть и реконструировать данные того времени о погребальной обрядности, материальной культуре жителей 18-19 веков, о смешении традиций. "Здесь проживало как русское, так и остяцкое население", — приводятся в сообщении слова участницы экспедиции.

По мнению другого руководителя археологической группы, заведующего югорской лабораторией археологии и этнологии СурГУ Александра Кенига, в район современного Горноправдинска в 17 веке было привезено несколько десятков семей ямщиков из Архангельской области, чтобы нести ямскую повинность. По его словам, в то время здесь уже жили остяки, и со временем произошло смешение народностей, о чем говорят захоронения.

"Мы обнаружили место погребения женщины, захороненной по православным традициям, с нательным крестом. При этом ее одежда украшена бисером, и прослеживаются местные национальные орнаменты", — отметил Александр Кениг.

Он также добавил, что теперь перед участниками археологической группы стоит задача найти материальное подтверждение факту, что упомянутая в хрониках территория входила в состав современной Югры.

"Раз мы имеем в своем названии слово "Югра", значит, являемся преемниками той древней Югры. Нужно по крупицам восстановить наше историческое прошлое, сделать его брендом. В этом смысле я целиком поддерживаю проект "Югра многовековая", — резюмировал Кениг.

Проект "Югра многовековая", разработанный в честь 825-летия со времени формирования первых государственных образований на территории округа, предполагает подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории округа. По мнению ученых, в истории региона на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований, и данный проект призван ответить на ряд вопросов.

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