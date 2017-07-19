SpaceX обещает второй полет ступени Falcon 9 в течение суток после первого

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. SpaceX планирует сократить время между первоначальным и повторным полетом первой ступени Falcon 9 до 24 часов, заявил в среду глава компании SpaceX Илон Маск.

"В следующем году Falcon 9 совершит повторный полет в течение 24 часов", — сказал Маск, выступая на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС).

По его словам, компания намерена достичь того, чтобы после первого полета первой ступени требовалась лишь техническая инспекция, но не замена отдельных деталей, как сейчас. "Даже дополнительная покраска не понадобится", — сказал Маск.

Он также сообщил, что компания планирует в будущем сохранять носовую часть ракеты, деталь, стоимость которой составляет около шесть миллионов долларов. "Я говорю своей команде: представьте, что с неба на вас падают шесть миллионов долларов! Неужели вы не попытаетесь их поймать?" — пошутил глава компании. Он также сообщил, что хочет добиться сохранения второй ступени Falcon 9, чтобы в конечном итоге космические корабли и ракеты были столь же многоразовы, как самолеты и автомобили.

Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. В 2017 году компания совершила первую повторную отправку многоразовой ступени Falcon 9 и также впервые в июне этого года отправила на МКС уже летавший в космос грузовик Dragon.