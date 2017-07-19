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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт: США должны прекратить игнорировать достижения КНР в космосе

20:5319.07.2017
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© AFP 2017 / Fred DufourРакета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1 на космодроме Вэньчан, КитайРакета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1 на космодроме Вэньчан, Китай
© AFP 2017 / Fred Dufour

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Вашингтону необходимо прекратить игнорировать достижения Китая в космосе, а также нужно налаживать партнерство в освоении космоса для поддержания собственных позиций, считают участники проходящей в Вашингтоне конференции, посвященной развитию и технологиям на Международной космической станции (МКС).

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© Фото : Stef Simmons with CC BY
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"Если мы хотим сохранить лидерство, мы должны включить, да, в некоторых случаях с осторожностью, но включить всех, вместе создать рамки взаимодействия", — сказал бывший сотрудник НАСА Кортни Стэдд, ныне представляющий компанию TIP Technologies.

Отвечая на вопрос о том, не опасно ли для США "игнорировать" достижения Китая в космической сфере, он отметил: "Можно сколь угодно много говорить о том, что "интересы Америки превыше всего", но факт в том, что это глобальное сообщество, и мы должны быть крайне обеспокоены (развитием) и китайцев, и русских".

"Каждый раз за последние полвека, когда мы пытались по разным причинам не пустить европейцев на стартовую площадку…, мы создавали вакуум, который заполняли другие страны", — считает эксперт.

Старт ракеты-носителя Чанчжэн. Архивное фото
© AFP 2017
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Его мнение разделили другие участники конференции. "В идеале все должны иметь возможность сотрудничать друг с другом, и это один из вопросов, который нужно рассматривать на стратегическом уровне", — считает Джефф Бингхэм, бывший советник в сенатском комитете, на протяжении многих лет представлявший в нем интересы НАСА.

Вице-президент, управляющий компании Polaris Industries Джон Олсон предупредил, что КНР "открывает международному сообществу свою космическую станцию Тяньгун и часто предлагает бесплатные полеты на нее". "Это конкурентная и альтернативная станция для проведения великих научных исследований, и, с точки зрения бизнеса и маркетинга, это то, что нужно внимательно изучать. Я думаю, честно говоря, даже учитывая вопросы национальной безопасности, которые мы не можем упускать из виду, здесь гораздо больше возможностей для взаимодействия", — сказал Олсон.

"Это очень животрепещущий вопрос, который Национальный совет по космосу, конгресс и вся страна должны обсуждать, и должно быть принято решение. Они (КНР) двигаются очень энергично, в соответствии с конкретным и глобальным планом", — сказал принимающий участие в конференции эксперт.

США, объясняя это интересами национальной безопасности, не сотрудничают с Китаем в космической сфере. Решением конгресса от 2011 года НАСА запрещено осуществлять совместные программы с китайским космическим агентством и компаниями космической отрасли. В связи с позицией США Китай, в частности, не участвует в программе Международной космической станции.

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