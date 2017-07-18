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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: бактерии микрофлоры "дирижируют" развитием интеллекта младенца

10:5318.07.2017
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© Фото : Suel labМозг на фоне колонии бактерийМозг на фоне колонии бактерий
© Фото : Suel lab

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Американские биологи раскрыли необычную связь между видовым составом и численностью микробов в микрофлоре младенцев и тем, как быстро они осваивают речь и развивают свой интеллект в первые два года жизни, сообщает пресс-служба университета Северной Каролины.

"Общаются ли микробы с мозгом напрямую? Мы сейчас пытаемся найти ответ на этот вопрос и ищем возможные каналы связи между микрофлорой и нервной системой. Кроме того, возможно и то, что бактерии связаны с развитием мозга опосредованно, реагируя вместе с ним на какой-то другой фактор, к примеру, на диету или нутриенты", — рассказывает Ребекка Никмейер (Rebecca Knickmeyer) из университета Северной Каролины в городе Чапел-Хилл (США).

Ученые выяснили, что микрофлора влияет на эмоции и поведение женщин
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Бактерии микрофлоры могут управлять эмоциями женщин, заявляют ученые

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может влиять не только на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей. В этом году биологи выяснили, что бактерии микрофлоры влияют на поведение женщин и на устройство их мозга.

Никмейер и ее коллеги выяснили, что существует связь между интеллектуальным развитием на первых годах жизни и видовым составом микрофлоры, наблюдая за жизнью примерно девяти дюжин младенцев из разных уголков Северной Каролины, чьи родители согласились участвовать в экспериментах ученых.

В ходе этих опытов биологи регулярно забирали пробы микрофлоры и наблюдали за тем, как быстро младенцы учились говорить, реагировать на внешние стимулы и решать простейшие задачи, специально подобранные под уровень 1-2 летних детей. Помимо этого, ученые наблюдали за развитием их мозга, используя магнитно-резонансный томограф.

Так художник представил себе микробов, защищающих глаза от инфекций
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые: в глазах живут бактерии, защищающие их от инфекций

Анализируя и сопоставляя все данные, собранные в ходе двух лет подобных наблюдений, команда Никмейер обнаружила, что младенцев можно разделить на три группы по уровню их интеллектуального развития и связанных с этим особенностей в их микрофлоре.

К примеру, дети, в чьем кишечнике обитало большое количество микробов из рода Bacteroides, в среднем заметно быстрее развивались, чем их сверстники, раньше учились говорить и исполнять сложные для младенцев задачи. Эти же микробы ранее ассоциировались с большой толщиной коры и меньшей подверженности эмоций среди женщин. В свою очередь, дети с большим количеством микробов из рода Faecalibacterium, наоборот, развивались медленнее всего. Помимо тестов, эти различия проявлялись и в том, насколько толстой была кора мозга младенцев и как быстро формировались связи между нее клетками.

Что интересно, относительно низкие темпы интеллектуального развития были также характерны для детей с высоким уровнем видового разнообразия микрофлоры. Это стало неожиданностью для ученых, так как высокое видовое разнообразие раньше считалось признаком здоровой и полезной для развития микрофлоры.

Мама с ребенком на прогулке
© Fotolia / denys_kuvaiev
Ученые: трансплантация фекальных бактерий может вылечить аутизм

"Изначально мы считали, что дети с богатой микрофлорой будут развиваться быстрее, чем их сверстники с бедным видовым составом бактерий, так как исследования наших коллег показывали, что бедность микрофлоры связывается с развитием диабета первого типа и астмы. Похоже, что оптимальный микробиом для развития мозга и психики совсем не похож на тот, который сильнее всего помогает расти остальному телу", — заключает Никмейер.

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