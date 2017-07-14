Биологи открыли микробов, целенаправленно вызывающих рак прямой кишки

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Американские биологи выяснили, что один из штаммов стрептококка, обитающих в кишечнике человека, не просто способствует развитию рака прямой кишки, а целенаправленно вызывает его, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Pathogens.

"Мы и до этого знали, что этот микроб ассоциируется с повышенной вероятностью заполучить рак прямой или толстой кишки, и теперь мы обнаружили, что он играет ключевую роль в развитии болезни. Есть еще много чего, что мы должны понять. К примеру, мы пока не знаем, необходимо ли постоянное присутствие микроба для распространения рака, или же даже временное заражение кишечника Streptococcus gallolyticus приведет к подобным последствиям", — рассказывает И Сюй (Yi Xu) из университета A&M в Техасе (США).

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений. К примеру, бактерии Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня главными пособниками развития рака желудка и прямой кишки у человека, а на корнях растений часто появляются опухоли благодаря их заражению микробами Agrobacterium tumefaciens и десятком других бактерий.

В отличие от Agrobacterium tumefaciens, вызывающих рак в растениях при помощи своеобразной "генной терапии", ученые пока не были уверены в том, замешаны ли Heliobacter pylori и прочие патогенные обитатели микрофлоры кишечника в развитии рака, или же они просто предпочитают жить внутри опухолей. Сюй и его коллеги обнаружили, что это так на самом деле, наблюдая за "общением" микробов и культур клеток кишечника, выращенных в пробирке и извлеченных из опухолей пациентов.

Как оказалось, совместное выращивание "муляжей" кишечника и колоний Streptococcus gallolyticus действительно ускоряет рост опухоли и заставляет здоровые клетки превращаться в "заготовки" раковых опухолей.

Более того, ученые обнаружили, что это происходит только при исполнении двух условий – в том случае, если микробы напрямую контактируют с клетками кишечника, и только тогда, когда они находятся в определенной фазе роста. Вдобавок, микробы вызывали рак не во всех, а только в определенных клетках прямой кишки, выделявших "правильное" количество одного из ферментов в окружающую среду.

Когда ученые проанализировали содержимое нескольких сотен опухолей, удаленных из кишечника пациентов, они обнаружили, что практически во всех из них присутствовали колонии Streptococcus gallolyticus. Это окончательно подтвердило, что эти микробы действительно замешаны в развитии рака прямой кишки, и что борьба с ними может помочь пациентам или замедлить развитие опухоли или избежать ее появления.

