РФФИ поможет создать для талантливой российской молодежи "лифт" в науку

21:0512.07.2017
(обновлено: 21:09 12.07.2017)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) намерен развивать практику грантовой поддержки молодых талантливых ученых, фактически создавая им "лифт" в отечественную науку, заявил журналистам председатель Совета РФФИ, кандидат в президенты Российской академии наук академик РАН Владислав Панченко.
Выступая в среду на "круглом столе", посвященном 25-летию РФФИ, Панченко отметил, что на Западе предлагается целенаправленно создавать условия для переманивания талантливой молодежи, побеждающей в России на научных олимпиадах, но которая, возможно, не получает необходимой поддержки для своего дальнейшего развития.
Поэтому, по словам Панченко, в России востребованы государственные структуры, которые поддерживали бы молодые таланты на разных этапах научного роста, чтобы у них была уверенность в возможности самореализации на родине.
"Нам крайне важно сделать некий "лифт" для тех, кто выигрывает научные олимпиады", — подчеркнул Панченко.
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Он отметил, что в РФФИ действует такая научная программа "с большим социальным оттенком". "У нас есть конкурсы, в которых могут принять участие студенты старших курсов, аспиранты. Затем — конкурс для молодых ученых-лидеров, кандидатов наук, собирающих свои научные группы. Далее в этой цепочке – молодые доктора наук, сложившиеся ученые, пишущие монографии, приглашаемые на конференции", — сказал Панченко.
"Мы стараемся эту программу развивать и дальше", — добавил он.
В качестве примера востребованности такого подхода Панченко привел грантовую поддержку со стороны РФФИ молодых исследователей. "У нас в фонде есть конкурс "Мой первый грант". Мы каждый год получаем порядка семи тысяч заявок", — отметил он.
Основная задача РФФИ – проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из числа тех, что представлены Фонду учеными в инициативном порядке, и последующее организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов. Это позволяет обеспечивать научно-технологический задел и формировать исследовательский потенциал на приоритетных направлениях развития науки и технологий, стимулировать возникновение новых научных идей, находить новации, возможные к реализации в рамках программ исследований Российской академии наук, институтов развития, образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных центров.