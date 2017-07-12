Послушание или самостоятельность: что современные родители хотят от детей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Все ли родители хотят, чтобы их дети были послушными? Оказывается, здесь есть два абсолютно противоположных подхода, которые определяют взрослых в две группы, в разном процентном соотношении формирующие родительское сообщество. Одни пытаются воспитать в своих детях послушание, а другие, наоборот, нацелены на формирование самостоятельности. Наполнение этих двух групп зависит от того, в каком обществе, при каком строе и экономической политике родителям приходится воспитывать своих детей.
И в том и в другом исследовании респондентам предлагался список качеств, которые они хотели бы видеть у собственных детей, среди них: 1) независимость; 2) трудолюбие; 3) ответственность; 4) воображение; 5) терпимость и уважение к другим людям; 6) бережливость (бережливое отношение к вещам и деньгам); 7) решительность, настойчивость; 8) религиозность; 9) бескорыстие, неэгоистичность; 10) послушание (есть варианты представления качеств в зависимости от варианта исследования). Выбрать нужно было не более пяти качеств.
По таблицам четко прослеживается тенденция к усилению эгоистических тенденций к 1999 году в противовес таким качествам, как честность, порядочность, уважение к родителям, любовь к дому и Родине, 1989 года. Усиливается желание "не упустить своего" и "занять видное положение", утрачивается "уважение к родителям", "стремление к знаниям" и "стремление работать для общего блага". Родители начинают воспитывать в своих детях самостоятельность, более индивидуалистические качества, чем у них самих, сознательно отказываясь от неактуальных ценностей.
Еще один момент касается религиозной составляющей. Среди людей, считающих религиозное воспитание важным, оказалось много сторонников эгоистического воспитания — несмотря на то что это не согласуется с базовыми ценностями православия и ислама. Удивительно, но те респонденты, кому вера "совершенно чужда" и "не важна" (по формулировке вопросника), оказались по своим ценностям близки к респондентам, подчеркнувшим свою религиозность. Обе эти группы близки к эгоистическому полюсу. Вызывает также интерес сочетание демонстративной религиозности ("религия исключительно важна") и эгоистических ценностей — "не упускать своего", "занять видное положение" и прочее.
По следующей таблице хорошо видно, как меняются настроения людей в плане воспитания в последние десятилетия. Особенно интересна строчка "послушание".
Как пишет в своей работе Лидия Окольская: "В 90-е такие качества, как настойчивость, решительность и независимость, стали значительно более желанными. К 2006 году общество переориентировалось на воспитание скорее самостоятельных, чем конформных детей, а в период с 2006 по 2011 год автономистский тренд остановился. Неожиданным результатом явилось усиление ценности послушания наряду с ценностями самостоятельности".
С другой стороны, появляется все больше научных статей о том, что велик вклад генов, которые с рождения определяют поведение человека. А может, и правда родители зря надеются, что смогут воспитать в ребенке послушание или самостоятельность?
Поясняет заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, доктор биологических наук Светлана Боринская: "Человек не может родиться с тем или иным характером, который уже определили гены. Гены однозначно определяют цвет глаз или цвет волос, некоторые особенности метаболизма. Но то, что касается поведения, гены определить однозначно не могут, — это слишком сложный признак. В генах не прописано абсолютное значение. Это программа гибкая. Там записаны возможные интервалы значений.
Можно ли в процентном отношении определить вклад в характер конкретного человека воспитания или генов? К сожалению, это невозможно. Все процентные соотношения, которые выводятся из экспериментов в группах, это "средняя температура по больнице". Перенести проценты, полученные для группы, на отдельного индивида мы можем далеко не всегда. Это касается как предсказания риска заболевания, так и поведенческих особенностей. К тому же есть данные, что проявление одного и того же варианта гена зависит от текущих условий, например от уровня преступности в регионе или уровня безработицы. Что уж тут говорить о воспитании!"