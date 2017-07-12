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РИА Наука
РИА Наука

Послушание или самостоятельность: что современные родители хотят от детей

08:0012.07.2017
(обновлено: 08:09 12.07.2017)
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© Fotolia / fidelioДетиДети
© Fotolia / fidelio

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Все ли родители хотят, чтобы их дети были послушными? Оказывается, здесь есть два абсолютно противоположных подхода, которые определяют взрослых в две группы, в разном процентном соотношении формирующие родительское сообщество. Одни пытаются воспитать в своих детях послушание, а другие, наоборот, нацелены на формирование самостоятельности. Наполнение этих двух групп зависит от того, в каком обществе, при каком строе и экономической политике родителям приходится воспитывать своих детей.

Семья на прогулке. Архивное фото
© Fotolia / Irina84
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Чтобы выявить современные тренды российских воспитательных моделей, старший научный сотрудник Института социологии РАН Лидия Окольская сравнила выводы двух обширных социологических исследований, нацеленных на выявление ценностей. Одним из них стало исследование Юрия Левады "Советский человек", проведенное в 1989 и 1999 годах. Другое — "Всемирное исследование ценностей" за 1990, 1995, 2006 и 2011 годы, в котором Россия участвовала четырежды, с 1990 по 2011 год. В каждой волне участвовало около 2000 человек, а последний опрос охватил несколько больше — 2500 респондентов.

И в том и в другом исследовании респондентам предлагался список качеств, которые они хотели бы видеть у собственных детей, среди них: 1) независимость; 2) трудолюбие; 3) ответственность; 4) воображение; 5) терпимость и уважение к другим людям; 6) бережливость (бережливое отношение к вещам и деньгам); 7) решительность, настойчивость; 8) религиозность; 9) бескорыстие, неэгоистичность; 10) послушание (есть варианты представления качеств в зависимости от варианта исследования). Выбрать нужно было не более пяти качеств.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаДанные исследования "Советский человек", СССР/РФ, 1989 и 1999 годы
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Данные исследования "Советский человек", СССР/РФ, 1989 и 1999 годы

 

По таблицам четко прослеживается тенденция к усилению эгоистических тенденций к 1999 году в противовес таким качествам, как честность, порядочность, уважение к родителям, любовь к дому и Родине, 1989 года. Усиливается желание "не упустить своего" и "занять видное положение", утрачивается "уважение к родителям", "стремление к знаниям" и "стремление работать для общего блага". Родители начинают воспитывать в своих детях самостоятельность, более индивидуалистические качества, чем у них самих, сознательно отказываясь от неактуальных ценностей.

Семья. Архивное фото
© Fotolia / Photocreo Bednarek
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Тут интересны два момента. Один связан с настроениями ветеранов Великой Отечественной войны, которые своими ответами выбиваются из двух групп со схожей нацеленностью на формирование послушания или самостоятельности. Исследование А. И. Едачева, Т. В. Натхова и Л. И. Полищука ("Война и ценности: опыт эмпирического анализа") показывает, что когорта пожилых людей, участвовавших во фронтовых действиях, отличалась от близких по возрасту соотечественников своими взглядами на воспитание. Именно фронтовики считали, что важно воспитывать в детях самостоятельность, нежели послушание, а также высоко ценили честность.
День знаний в одной из московских школ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Еще один момент касается религиозной составляющей. Среди людей, считающих религиозное воспитание важным, оказалось много сторонников эгоистического воспитания — несмотря на то что это не согласуется с базовыми ценностями православия и ислама. Удивительно, но те респонденты, кому вера "совершенно чужда" и "не важна" (по формулировке вопросника), оказались по своим ценностям близки к респондентам, подчеркнувшим свою религиозность. Обе эти группы близки к эгоистическому полюсу. Вызывает также интерес сочетание демонстративной религиозности ("религия исключительно важна") и эгоистических ценностей — "не упускать своего", "занять видное положение" и прочее.
По следующей таблице хорошо видно, как меняются настроения людей в плане воспитания в последние десятилетия. Особенно интересна строчка "послушание".

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаВсемирное исследование ценностей, СССР/РФ, 1990, 1995, 2006, 2011 годы
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Всемирное исследование ценностей, СССР/РФ, 1990, 1995, 2006, 2011 годы

Как пишет в своей работе Лидия Окольская: "В 90-е такие качества, как настойчивость, решительность и независимость, стали значительно более желанными. К 2006 году общество переориентировалось на воспитание скорее самостоятельных, чем конформных детей, а в период с 2006 по 2011 год автономистский тренд остановился. Неожиданным результатом явилось усиление ценности послушания наряду с ценностями самостоятельности".

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаДинамика мнений россиян о желаемых качествах детей
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Динамика мнений россиян о желаемых качествах детей

С другой стороны, появляется все больше научных статей о том, что велик вклад генов, которые с рождения определяют поведение человека. А может, и правда родители зря надеются, что смогут воспитать в ребенке послушание или самостоятельность?

Поясняет заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, доктор биологических наук Светлана Боринская: "Человек не может родиться с тем или иным характером, который уже определили гены. Гены однозначно определяют цвет глаз или цвет волос, некоторые особенности метаболизма. Но то, что касается поведения, гены определить однозначно не могут, — это слишком сложный признак. В генах не прописано абсолютное значение. Это программа гибкая. Там записаны возможные интервалы значений.

Младенец
© Fotolia / Yifanjrb
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Что касается появления статей о большом вкладе генов в поведение, то, думаю, здесь существуют некоторые перекосы, связанные с технологией проведения исследований. Дело в том, что традиционно исследования влияния наследственности на поведение принято проводить на близнецах. Если однояйцовые близнецы совпадают по какому-то признаку чаще, чем разнояйцовые, — делают вывод о влиянии наследственности. Но фактически при этом не изучают собственно среду, сравнивают поведение близнецов. При определенном дизайне эксперимента делают вывод, что гены влияют абсолютно на все, а воспитание — нет. Это принципиально неправильная позиция. 

Можно ли в процентном отношении определить вклад в характер конкретного человека воспитания или генов? К сожалению, это невозможно. Все процентные соотношения, которые выводятся из экспериментов в группах, это "средняя температура по больнице". Перенести проценты, полученные для группы, на отдельного индивида мы можем далеко не всегда. Это касается как предсказания риска заболевания, так и поведенческих особенностей. К тому же есть данные, что проявление одного и того же варианта гена зависит от текущих условий, например от уровня преступности в регионе или уровня безработицы. Что уж тут говорить о воспитании!"

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