ЦЭНКИ нарастил численность работников на "Восточном" до 700 человек

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 11 июл — РИА Новости, Елена Тимошенко. Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) нарастил численность работников на космодроме Восточный до 700 человек, сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"За последний месяц произошли достаточно серьезные изменения, увеличилась численность работающих, мы вышли на цифры даже выше, чем плановые. Можно смело сказать, что решены все вопросы по финансированию, ЦЭНКИ взяли под контроль всю закупку оборудования и материалов, чтобы завершить все объекты первой очереди. ЦЭНКИ около 600 человек планировалось (работающих на космодроме – ред.), сейчас на 100 человек выше плана", — сказал Комаров.

Он отметил, что сейчас на Восточном ведутся работы по завершению объектов первой очереди и одновременно идет подготовка к обеспечению пусков, запланированных на конец 2017 года. По информации ЦЭНКИ, всего на Восточном сейчас занято около 2,5 тысячи человек.