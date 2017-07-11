НАСА рассказало, когда получит снимки Большого красного пятна Юпитера

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Снимки Большого красного пятна Юпитера, которые американский зонд Juno сделает сегодня во время сближения с газовым гигантом, будут получены 14 июля, сообщило НАСА.

"Сегодня вечером в 18:55 по времени Тихоокеанского побережья США (4:55 мск 11 июля) я пролечу над Большим красным пятном Юпитера. Снимки ожидаются 14 июля", — сообщили операторы зонда в его официальном аккаунте в Twitter.

Как сообщалось ранее, шестое сближение аппарата, прибывшего на орбиту газового гиганта 4 июля 2016 года, состоится 10 июля по времени Восточного побережья США (11 июля по московскому времени). Зонд достигнет расстояния в 3,5 тысячи километров от облаков планеты в 04:55 мск (11 июля), через 11 минут и 33 секунды, за которые он преодолеет расстояние в 39,7 тысячи километров, аппарат достигнет Большого красного пятна и будет лететь над его облаками на протяжении 9 тысяч километров. Все восемь научных инструментов космического корабля должны вести наблюдения во время сближения с Юпитером.

Зонд Juno стартовал к юпитеру в августе 2011 года и в прошлом году сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Juno совершает виток вокруг Юпитера за 53,4 дня. С момента выхода на орбиту планеты аппарат совершил пять приближений к ней, одно из сближений прошло в "спящем режиме" без включения научных инструментов зонда.

Предполагается, что зонд будет находиться на околоюпитерианской орбите по меньшей мере до февраля 2018 года, после чего погрузится в Юпитер, но не исключено, что его миссия будет продлена.

Как уточняет НАСА, наблюдения за Большим красным пятном Юпитера люди ведут с 1830 года. Это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, существующий, вероятно, уже более 350 лет. Его размер составляет около 40 тысяч километров в длину и порядка 13 тысяч километров в ширину, скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час.