США
11.0711 июля01:07МСК
USD60.30-0.08
EUR68.77-0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

НАСА рассказало, когда получит снимки Большого красного пятна Юпитера

00:3811.07.2017
(обновлено: 00:39 11.07.2017)
0440
© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)Фотография Юпитера. Архивное фотоФотография Юпитера. Архивное фото
© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Снимки Большого красного пятна Юпитера, которые американский зонд Juno сделает сегодня во время сближения с газовым гигантом, будут получены 14 июля, сообщило НАСА.

Космический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker
НАСА: "предтеча" Плутона может оказаться не планетой, а роем астероидов

"Сегодня вечером в 18:55 по времени Тихоокеанского побережья США (4:55 мск 11 июля) я пролечу над Большим красным пятном Юпитера. Снимки ожидаются 14 июля", — сообщили операторы зонда в его официальном аккаунте в Twitter.

Как сообщалось ранее, шестое сближение аппарата, прибывшего на орбиту газового гиганта 4 июля 2016 года, состоится 10 июля по времени Восточного побережья США (11 июля по московскому времени). Зонд достигнет расстояния в 3,5 тысячи километров от облаков планеты в 04:55 мск (11 июля), через 11 минут и 33 секунды, за которые он преодолеет расстояние в 39,7 тысячи километров, аппарат достигнет Большого красного пятна и будет лететь над его облаками на протяжении 9 тысяч километров. Все восемь научных инструментов космического корабля должны вести наблюдения во время сближения с Юпитером.

Снимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Ученые доказали, что поверхность Марса непригодна для жизни

Зонд Juno стартовал к юпитеру в августе 2011 года и в прошлом году сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Juno совершает виток вокруг Юпитера за 53,4 дня. С момента выхода на орбиту планеты аппарат совершил пять приближений к ней, одно из сближений прошло в "спящем режиме" без включения научных инструментов зонда.

Предполагается, что зонд будет находиться на околоюпитерианской орбите по меньшей мере до февраля 2018 года, после чего погрузится в Юпитер, но не исключено, что его миссия будет продлена.

Как уточняет НАСА, наблюдения за Большим красным пятном Юпитера люди ведут с 1830 года. Это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, существующий, вероятно, уже более 350 лет. Его размер составляет около 40 тысяч километров в длину и порядка 13 тысяч километров в ширину, скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена