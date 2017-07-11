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РИА Наука
РИА Наука

Антропологическая реконструкция: как восстановить черты лица по черепу

09:0011.07.2017
(обновлено: 09:03 11.07.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПроцесс антропологической реконструкцииПроцесс антропологической реконструкции
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Нужно иметь очень развитое воображение, чтобы представить себе человека в виде пазла, который можно собрать, имея в руках только отдельные его части. Подобным воображением обладал советский ученый-антрополог, доктор исторических наук Михаил Герасимов, в 50-х годах ХХ века разработавший метод восстановления внешности человека по костной структуре черепа. Метод Герасимова дает возможность воссоздать черты лица, учитывая определенные соотношения толщины мягких тканей и особенностей черепа.

С помощью 3D-технологий восстановлено лицо мумии Леди Као
© 2017 Associated Press
По черепу мумии восстановлен облик древней правительницы в Перу
Годами ученый замерял толщину мягких покровов на спилах замороженных голов трупов, очень подробно изучал места крепления мышц и связок, препарируя глазную и носовую области лица. Результатом стал вывод, что череп вполне может служить источником информации о том, как на его поверхности сплетаются ткани, рельеф которых также можно высчитать.

© РИА Новости / А. ЧепруновПерейти в фотобанкПрофессор Михаил Герасимов работает над восстановлением головы женщины бронзового века
© РИА Новости / А. Чепрунов
Перейти в фотобанк
Профессор Михаил Герасимов работает над восстановлением головы женщины бронзового века

Теперь ученики Герасимова, работая в основанной им Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, применяют уже гораздо более точные методы измерения лицевых покровов, используя ультразвук. Ведь одно дело — измерять трупные ткани, а другое — исследовать с помощью ультразвуковой аппаратуры тысячи людей различных национальностей и рас. Таким образом был создан обширный банк данных по толщине мягких покровов различных участков лица представителей разных этнических групп.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаЗоны и точки лица, где измеряется толщина мягких тканей. Лобная: 1. Метопин. 2. Надбровье. 3. Глабелла носовая: 4. Назион. 5. Ринион. 6. Боковая точка носа скуловая: 7. Верхнечелюстная. 8. Переднескуловая. 9. Зигион ротовая: 10. Надклыковая. 11. Середина фильтра. 12. Вехнегубная. 13. Нижнегубная. 14. Подбородочная борозда нижнечелюстная: 15. Погонион. 16. Гнатион. 17. Тело нижней челюсти. 18. Край нижней челюсти. 19. Ветвь нижней челюсти. 20. Гонион
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Зоны и точки лица, где измеряется толщина мягких тканей. Лобная: 1. Метопин. 2. Надбровье. 3. Глабелла носовая: 4. Назион. 5. Ринион. 6. Боковая точка носа скуловая: 7. Верхнечелюстная. 8. Переднескуловая. 9. Зигион ротовая: 10. Надклыковая. 11. Середина фильтра. 12. Вехнегубная. 13. Нижнегубная. 14. Подбородочная борозда нижнечелюстная: 15. Погонион. 16. Гнатион. 17. Тело нижней челюсти. 18. Край нижней челюсти. 19. Ветвь нижней челюсти. 20. Гонион

Как же фиксируют измерения? Лицо разбивают на зоны с вершинами, которые измеряют или с помощью ультразвука, или пальпаторно-маркировочным методом, суть которого заключается в прощупывании пальцами некоторых точек скелета. Так формируется карта лица, сходная с топографической. Для того чтобы точно воссоздать облик человека, скульптор потом прикрепит к копии черепа "колышки" с указанными размерами высоты, это и есть точки, помеченные учеными. С накоплением данных количество точек, то есть подробностей  карты лица, все время увеличивается. Это более ста измерительных и описательных его параметров с промерами некоторых костных структур.

Обследованы представители разных этнических групп: русские, литовцы, армяне, абхазы, корейцы, буряты, казахи, узбеки, башкиры. Интересно, что различия в толщине мягких тканей у них небольшие, более значительны различия между мужчинами и женщинами.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаФрагмент таблицы "Стандарты толщины мягких тканей лица (в миллиметрах), полученные методом ультразвукового зондирования на живых людях" (Е. Веселовская, 1997)
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Фрагмент таблицы "Стандарты толщины мягких тканей лица (в миллиметрах), полученные методом ультразвукового зондирования на живых людях" (Е. Веселовская, 1997)

Мужчины имеют большую толщину покровов в точке метопион, в области носа, в околоротовой зоне и на нижней челюсти (значения коэффициентов с отрицательным знаком), у женщин толщина тканей больше во всей скуловой зоне, на глабелле, а также в области надбровья и на середине тела нижней челюсти.

Однако некоторые части пазла подобрать проблематично. Так, до конца не понятно, как определить рельефы хрящевой части носа. Восстановить общее направление и контур наружной его части стало возможным после скрупулезного исследования российского антрополога Галины Лебединской. Она проанализировала сотни рентгенограмм и пришла к выводу, что контур хрящевой части наружного носа является зеркальным отображением контура грушевидного отверстия относительно линии, проведенной через точку ринион (rhinion) параллельно прямой, соединяющей антропометрические точки назион (nasion) и простион (prostion).

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаСхема построения наружного носа
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Схема построения наружного носа

На приведенной иллюстрации хорошо видно, что линия №1 делит весь массив хряща на две симметричные половины. Однако до сих пор понять, как именно формируется рельеф кончика носа, невозможно.

Процесс восстановления лица жертвы Везувия
© 2017 Associated Press Caters News
Впервые восстановлено лицо мужчины, ставшего жертвой извержения Везувия
И все же постепенно неизвестные части пазла удается воссоздать с помощью новых исследований. Неопределяемые ранее параметры — ширина носа и рта, высота уха, особенности строения глазной области — уточняются и успешно предсказываются. Так, сотрудниками Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, в частности доктором исторических наук Елизаветой Веселовской, предложена программа "Алгоритм внешности", в которой представлены размерные характеристики, а также описательные параметры для расчета прижизненных черт лица. Эта программа необходима не только историкам, но и криминалистам. Впервые сотрудниками лаборатории предложена и апробирована методика составления словесного портрета на основе черепа неопознанного человека. По ряду проведенных экспертиз с применением этой методики были опознаны без вести пропавшие люди.

И все же, как поясняет Елизавета Веселовская в своей докторской диссертации "Антропологическая реконструкция внешности человека. Разработка и применение новых методических подходов", "следует  отметить, что, несмотря на свою значимость, программа "Алгоритм внешности" все же не решила всех вопросов соответствия деталей внешнего облика и подлежащих черепных структур. Такие индивидуальные особенности лица, как форма окрашенной части губ, тип разреза глаз, детали кончика носа, рисунок ушной раковины и  некоторые другие  до  сих пор не могут быть воспроизведены с большой точностью и требуют дальнейших научных  изысканий и, возможно, других методов исследования. Исследовательские работы по совершенствованию метода восстановления лица по черепу, конечно же, будут продолжены".

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