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РИА Наука
РИА Наука

НАСА попытается сегодня увидеть "тень" карликовой планеты на Земле

12:3110.07.2017
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© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex ParkerКосмический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69Космический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Уникальная летающая обсерватория SOFIA попытается сегодня "догнать" и сфотографировать тень карликовой планеты 2014 MU69, "предтечи" Плутона, в тот момент, когда она закроет собой одну из звезд на ночном небе, сообщает НАСА.

"В июне 2015 года, незадолго до прибытия New Horizons к Плутону, мы уже проводили такие наблюдения, изучив тень Плутона и получив уникальные данные по составу его атмосферы. В этом году мы продолжаем сотрудничество с его науной командой и получим информацию, критически важную для безопасного пролета зонда мимо 2014 MU69 в 2019 году", — заявила Кимберли Смит (Kimberly Smith), руководитель проекта SOFIA.

В октябре и в начале ноября прошлого года, после передачи самых интересных снимков Плутона и его спутников и важных научных данных, зонд New Horizons произвел серию из четырех циклов разгона и маневров, которые позволят ему встретиться в январе 2019 года с койперовским объектом 2014 MU69.

На текущий момент New Horizons  преодолел примерно половину пути до 2014 MU69, однако ученые уже сейчас готовятся к "рандеву" зонда с предположительным образцом первичной матери Солнечной системы, изучая его при помощи космических и наземных телескопов.

Космический объект в поясе Койпера под названием 2014 MU69
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker
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В июне этого года астрономы попытались впервые проследить за тем, как 2014 MU69 проходит по диску и заслоняет свет далекой звезды. Эти наблюдения привели к неожиданным результатам – астрономам не удалось увидеть "тени" карликовой планеты, из-за чего у них возникли сомнения в том, что она вообще существует.

Телескоп SOFIA, установленный на борту специального "Боинга-747", поможет понять, так ли это на самом деле. Он обладает гораздо большей чувствительностью и разрешением, чем наземные телескопы, при помощи которых астрономы следили за 2014 MU69 в июне этого года. Поэтому ученые надеются получить фотографии "тени" карликовой планеты даже в том случае, если она, как сейчас предполагают участники научной команды New Horizons, представляет собой или рой мелких астероидов, или пару крупных объектов.

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© NASA / SOFIA/Lynette Cook
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Тень 2014 MU69, как отмечают астрономы, примерно в 100 раз меньше, чем у Плутона, и поэтому им пришлось заручиться поддержкой научной команды европейского зонда-"звездочета" GAIA для того, чтобы точно вычислить положение той точки, где она будет находиться — почти посередине Тихого океана.

Помимо сегодняшнего дня, подобные наблюдения участники SOFIA планируют провести ровно через неделю, когда 2014 MU69 пройдет по диску еще одной звезды. Даже если астрономам не удастся зафиксировать четкую тень карликовой планеты, они все равно надеются получить данные по ее химическому составу, устройству и размерам.

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