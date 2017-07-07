Роскосмос представит виртуальную модель МКС на МАКС-2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Роскосмос представит виртуальную модель Международной космической станции (МКС) на авиакосмическом салоне МАКС-2017, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

Салон МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года.

"Посетители объединенной экспозиции Роскосмоса смогут испытать на себе ощущения космонавта на борту МКС, вместе с космонавтом Андреем Борисенко полетать по станции и рассмотреть ее в формате 360 градусов", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет показан макет действующей на орбите станции. Макеты ракет "Союз" – единственных на сегодняшний день носителей, доставляющих космонавтов на МКС, также будут представлены в экспозиции.

На сымитированной лунной поверхности можно будет увидеть макеты двух автоматических станций – последней запущенной Советским Союзом станции "Луна-24" и "Луна-25", которая отправится к спутнику Земли в 2019 году.

В честь 60-летнего юбилея со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли, будет представлен его полноразмерный макет. Кроме аппарата будут и современные спутники — "Канопус-В", "Метеор-М", "Ломоносов" и "Ионосфера".

НПО "Энергомаш" представит масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе. Двигатель был использован для создания РД-180 и РД-181, используемых на американских носителях Atlas-5 и Antares, а также РД-191, которым оснащаются новые российские ракеты "Ангара".